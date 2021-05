Basée à Zagreb, la troisième manche de la saison 2021 du Championnat du monde des Rallyes en Croatie a été saluée par l'ensemble des constructeurs et des équipages présents. Il s'agissait du 34e pays visité dans l'histoire de la compétition, qui remonte au début des années 1970, et les fans locaux y sont venus très nombreux pour assister à la 51e victoire de Sébastien Ogier en carrière, malgré une épreuve qui n'était officiellement pas ouverte au public.

Pour le directeur de Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, la Croatie a démontré à l'occasion de cette manche du WRC sa passion et sa capacité à organiser pareille épreuve de façon plus régulière. "Je pense que le Championnat du monde des Rallyes mérite d'avoir de véritables événements, qu'ils soient nouveaux ou non."

"Il est temps de prendre une décision sur certaines vieilles épreuves qui ne méritent plus d'être maintenues ; je préfère en voir de nouvelles avec des gens passionnés, des gens qui sont vraiment focalisés sur le fait de faire les choses de la bonne façon."

"Je crois que ce nous voyons en Croatie est tout simplement un moment fort. Une épreuve comme celle-ci a démontré qu'elle méritait de figurer au Championnat du monde des Rallyes. OK, c'est la première fois et tout peut être mieux fait, mais je pense que les spéciales organisées sont la preuve qu'il s'agit d'un beau rallye."

Ogier s'était montré positif au sujet du Rallye de Croatie avant d'y rouler, expliquant alors pour Motorsport.com qu'il était "heureux de venir sur de nouveaux rallyes et à de nouvelles épreuves" car "cela rend le WRC très excitant".

S'exprimant à nouveau sur ce point après la tenue de la compétition, il a ajouté : "Je pense que nous avons vu après la reco qu'il allait s'agit d'un gros défi mais que ce serait probablement amusant en termes de pilotage. Le Rallye de Croatie a assurément tenu ses promesses. Piloter lors de ces spéciales était fantastique, surtout dans ces conditions."

La Croatie est la seconde des trois nouvelles épreuves inscrites au calendrier 2021, après l'Arctic Rally Finland de février et le Rallye d'Ypres qui se tiendra en août.