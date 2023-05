Ouvreur en Sardaigne, Rovanperä s'attend à beaucoup souffrir

Champion du monde en titre et nouveau leader du championnat depuis sa récente victoire au Portugal, Kalle Rovanperä s'attend à une fin de semaine compliquée au Rallye de Sardaigne. Le Finlandais le sait, ouvrir la route tout au long de la première journée impliquera du balayage et lui portera vraisemblablement préjudice. Ses expériences passées lui font également redouter une épreuve qu'il juge particulièrement difficile. En trois participations, il n'a terminé qu'une seule fois dans les points en Sardaigne, signant l'an dernier son meilleur résultat avec une cinquième place.

"Le Portugal a été un excellent week-end pour nous et c'était chouette de s'imposer à nouveau", explique le pilote de 22 ans. "On essaiera de continuer comme ça lors des prochains rallyes mais on sait que ce sera beaucoup plus difficile en Sardaigne. De tous les rallyes du calendrier, je pense que c'est peut-être celui qui a été le plus délicat pour moi. Si le temps est chaud et sec, comme c'est généralement le cas en Sardaigne, ça peut être très difficile d'ouvrir la route là-bas. Peut-être plus encore cette année avec la spéciale de 50 km à parcourir le vendredi. Ce sera un week-end exigeant mais, comme toujours, on attaquera ensemble pour décrocher le meilleur résultat possible."

L'an passé, avec des difficultés accrues sur les rallyes terre, Toyota avait souffert en Sardaigne, qui avait été l'une des deux manches où aucune des GR Yaris n'avait terminé sur le podium. Durant l'intersaison, le constructeur japonais a toutefois beaucoup travaillé sur cette faiblesse, ce qui a porté ses fruits avec les victoires de Sébastien Ogier à Mexico puis de Kalle Rovanperä au Portugal.

"L'an dernier, ce rallye a été un peu difficile mais depuis, on a apporté de nombreuses améliorations à la GR Yaris sur la terre, et ça a bien fonctionné au Mexique et au Portugal", confirme Jari-Matti Latvala, directeur de l'équipe. "Normalement, il fait plus chaud en Sardaigne qu'au Portugal, et cette année la spéciale de Monte Lerno le vendredi fait quasiment 50 km. Elle n'a pas été aussi longue depuis 2014, et je suis certain que la gestion des pneus jouera un rôle majeur, surtout lors du second passage. Ça veut dire que Kalle pourrait être fortement pénalisé en ouvrant la route, mais on aura Sébastien et Elfyn [Evans] dans de meilleures positions, en espérant qu'ils aient l'opportunité de se battre pour la victoire."

Sébastien Ogier, au départ de son quatrième rallye en 2023 et désormais troisième du championnat à 29 longueurs de Kalle Rovanperä, retrouvera un rallye qu'il a "appris à aimer".

"Au début, j'avais du mal à y aller, mais au fil des années, j'ai commencé à le maîtriser de mieux en mieux", confesse le Français. "Les souvenirs les plus récents que j'ai de la Sardaigne sont très bons puisqu'on avait réussi à gagner en 2021 en partant les premiers sur la route, ce qui n'est normalement pas possible sur cette épreuve. Après avoir manqué le Portugal, on aura une position de départ un peu meilleure cette fois, mais ça restera un défi difficile à relever, surtout avec cette longue étape de 50 km prévue par les organisateurs. Franchement, j'aime bien ce défi, ça ajoute un peu de sel à ce rallye et à la nécessité de gérer les pneus."