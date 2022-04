ES13 à 16 - Rovanperä résiste à Tänak dans un duel haletant

Charger le lecteur audio

On aura donc le droit à une dernière étape à suspense en Croatie ce dimanche, avec deux prétendants à la victoire qui se sont livrés une véritable bataille de chiffonnier ce samedi. Kalle Rovanperä pensait sans doute hier soir avoir fait le plus dur en bouclant la première journée avec une avance de plus d'une minute sur son plus proche adversaire, d'autant plus que Thierry Neuville, qui semblait pouvoir lui contester la victoire, avait fait l'objet d'une nouvelle pénalité d'une minute.

Mais le sort en a décidé autrement, et surtout une crevaison survenue ce matin qui a vidé de sa substance le matelas que s'était patiemment constitué le Finlandais lors de la première étape. Le pilote Toyota ne totalisait ainsi plus que 16"8 d'avance sur l'Estonien, de quoi réserver un après-midi endiablé sur les routes croates.

D'autant plus que la météo s'était enfin décidée à s'améliorer en début d'après-midi, offrant même un véritable casse-tête aux concurrents, dont les pneus avaient tendance à surchauffer à l'issue de l'ES13, causant de nombreuses glissades et autres frayeurs.

Trois scratchs pour Lappi

Mais pas pour Esapekka Lappi, qui après son abandon de la veille a réalisé une deuxième journée de très bonne facture, avec un total de trois scratchs signés sur les six spéciales menées à leur terme ce samedi (sur huit prévues). Rageant pour le Finlandais, qui sans sa déconvenue d'hier aurait sans doute eu la pointe de vitesse nécessaire pour viser la victoire sur cette troisième manche de la saison.

Une frustration que pourrait partager Neuville, qui après avoir obtenu le meilleur temps sur la dernière spéciale disputée dans la matinée semblait en passe de faire coup double sur celle qui ouvrait l'après-midi. Las pour le pilote Belge, un problème moteur, résultant en une perte de puissance significative dans les dernières encablures de l'ES13, l'a empêché de faire mieux que deuxième (tout de même…), à seulement 0"7 de Lappi.

Derrière eux, la bataille pour la tête de course a donc fait rage entre Tänak et Rovanperä. Le premier cité reprenait ainsi 3"8 sur son adversaire sur l'ES13, avant que le leader du championnat ne lui rende la monnaie de sa pièce lors de la spéciale suivante, terminant avec 1"8 d'avance.

Les engagés ont par la suite fait l'impasse sur l'ES15 en raison du brouillard persistant sur l'itinéraire. Une véritable purée de pois qui a contraint les organisateurs à annuler ce parcours chronométré pour raisons de sécurité, surtout après que les pilotes aient été échaudés par des conditions similaires dans la matinée.

Avantage Rovanperä à la veille de la dernière étape

Restait donc à savoir qui allait finir en tête du rallye à l'issue de la toute dernière spéciale du jour, la 16e, alors que moins de 15" séparaient Rovanperä de Tänak. En dépit de la grosse attaque du pilote estonien, qui s'est fait une belle frayeur en chemin, c'est bien le Finlandais qui a signé la meilleure performance sur la dernière spéciale de la journée, avec 5"1 d'avance sur son rival, poussant ainsi son avantage à près de 20" au classement provisoire.

Derrière les leaders, Craig Breen demeure un solide troisième. Sans aucun coup d'éclat, le pilote irlandais parvient malgré tout à se maintenir à une grosse minute de la tête de course, rattrapé par Neuville à moins de 5". Elfyn Evans occupe quant à lui la cinquième place de l'épreuve, à plus de deux minutes, devant Takamoto Katsuta et le Français Yohann Rossel, auteur d'une remarquable prestation jusqu'ici et en tête du WRC2.

La troisième et dernière étape de ce Rallye de Croatie débutera demain matin à 7h18, et devrait redoubler de spectacle alors que rien n'est joué pour le gain de cette troisième manche de la saison.

Scratchs de la journée

ES9 : E. Evans

ES10 : E. Lappi

ES11 : O. Tänak

ES12 : T. Neuville

ES13 : E. Lappi

ES14 : E. Lappi

ES15 : annulée

ES16 : K. Rovanperä

WRC Rallye de Croatie - Classement après l'ES16 :