La Sardaigne, un coup d'arrêt pour Toyota

Le Rallye de Sardaigne 2022 ne laissera pas un souvenir impérissable chez Toyota. Le constructeur japonais y a en effet enregistré son plus mauvais bilan comptable de la saison jusqu'ici, avec seulement 25 points marqués, et encore, neuf d'entre eux n'ont été inscrits que lors de la Power Stage.

C'est aussi la toute première fois cette année que Toyota ne place aucune de ses voitures sur le podium. On le sait, Kalle Rovanperä était sur une série de trois victoires consécutives avant la manche italienne, et même si celui-ci n'avait pas réussi à grimper sur le podium lors de la manche inaugurale au Rallye Monte-Carlo en janvier dernier, Sébastien Ogier avait quant à lui sauvé la mise en terminant deuxième.

L'octuple Champion du monde, qui participe ce week-end à ses premières 24 Heures du Mans pour le compte de l'équipe Richard Mille Racing en catégorie LMP2, avait même été en bonne posture pour obtenir la victoire avant une crevaison sur l'avant-dernière spéciale, laissant finalement son compatriote Sébastien Loeb s'imposer.

Mais le fait est que Rovanperä, qui a tout de même accru son avance au championnat après la Sardaigne malgré sa cinquième place (son plus mauvais résultat de l'année à date, donc), a souffert en ouvrant la route, et pointait déjà à une lointaine huitième place au soir de la première étape. Étonnant quand on sait que le Finlandais avait plutôt brillé dans de pareilles circonstances deux semaines plus tôt au Portugal.

Abandons successifs d'Evans et Lappi

On a alors cru que ses coéquipiers Elfyn Evans et Esapekka Lappi allaient reprendre le flambeau pour défendre les couleurs de Toyota. Les deux hommes ont ainsi chacun occupé à tour de rôle la tête du rallye, Evans signant le meilleur temps sur la première spéciale du vendredi, avant de partir à la faute dans la foulée et céder les rênes à Lappi.

Las, ce dernier allait également être victime d'une sortie de route le samedi matin pour offrir une voie royale à Ott Tänak, qui allait dès lors pouvoir filer vers la victoire sans réelle menace, tout du moins de la part de ses adversaires encore en course.

À croire qu'Evans et Lappi ne sont pas matinaux… "Ce fut un nouveau week-end difficile pour nous, mais on peut tout de même en tirer un peu de positif", a déclaré Evans. "Nous avons eu de bons moments dans la voiture sur certaines spéciales et en termes de sensations. Notre vitesse a été plutôt bonne, mais les choses n'ont tout simplement pas été dans notre sens. Nous allons essayer de progresser en vue du Kenya."

Evans a été contraint par deux fois à l'abandon en Sardaigne : d'abord sur sortie de route puis sur problème technique. Mais le Gallois est reparti à chaque fois pour récupérer trois points sur la Power Stage

Le passage en tête de Lappi a tout de même été moins éphémère que celui de son coéquipier : le Finlandais, qui court toujours après une nouvelle victoire en WRC depuis son rallye national en 2017 (ce qui relativise très largement les 15 mois sans succès effacés par Tänak en Sardaigne), a livré une belle bataille face au futur vainqueur de l'épreuve le vendredi, bouclant la première étape avec une avance ténue de 0"7.

Mais il a dû lui aussi renoncer dès la première spéciale du lendemain sur sortie de route. Malgré cela et à l'instar d'Evans, le pilote Toyota est reparti en Super Rally pour tenter d'aller accrocher les points sur la Power Stage.

Avec plus ou moins de succès, celui-ci empochant les deux points délivrés par la quatrième place : "Aujourd'hui nous avons essayé quelque chose d'un peu différent pour aider l'équipe en vue du prochain rallye au Kenya, et je pense que cela a plutôt bien fonctionné", a-t-il expliqué. "Si on garde en tête qu'on ouvrait la route, cela s'est très bien passé. Notre vitesse a été bonne sur cet événement, comme elle a été bonne sur toutes les surfaces jusqu'ici cette année, et cela signifie que la voiture est facile à piloter. Il faut juste que nous assemblions toutes les pièces du puzzle ensemble."

Lappi court toujours après un nouveau succès en WRC, près de cinq ans après son dernier obtenu sur ses terres en Finlande

Une Power Stage trustée par les Toyota

Avec Rovanperä deuxième et Takamoto Katsuta cinquième (qui évolue pour sa part sur une GR Yaris alignée par l'équipe Toyota Gazoo Racing WRT NG), ce sont donc quatre Toyota qui ont figuré dans le top 5 à l'issue de la Power Stage, le meilleur chrono ayant été signé par Thierry Neuville, sur Hyundai.

Preuve que la voiture nippone disposait bel et bien de la vitesse nécessaire pour mieux figurer en Sardaigne. L'équipe première, qui a vu son avance sur Hyundai fondre lors de cette cinquième manche, celle-ci passant de 59 points à 39, aura donc à cœur de se remobiliser en vue de la prochaine manche du championnat, au Kenya fin juin. L'an dernier, la marque japonaise y avait signé le doublé, Ogier ayant devancé Katsuta, et nul doute que son objectif sera donc de réaliser une performance similaire cette année.