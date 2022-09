Jules Cluzel annonce la fin de sa carrière

Charger le lecteur audio

Jules Cluzel a annoncé la fin de sa carrière. Le pilote de 33 ans est absent depuis une lourde chute à Donington, mi-juillet. Victime de fractures au talon gauche, à l’épaule gauche et sur deux métatarses du pied droit, il a passé six semaines en convalescence, plâtré, avant de recevoir il y a une dizaine de jours l'accord des médecins pour recommencer à marcher et reprendre un léger entraînement. Hier, il a pris la piste sur le circuit de Carole afin de confirmer qu'il était en mesure de reprendre la compétition à Magny-Cours, cette semaine. Ce sera bel et bien le cas, mais cette énième blessure l'a fait réfléchir et il a donc choisi de ne pas courir la saison prochaine.

C'est en adressant un message à ses "fidèles supporters" que le pilote du GMT94 a fait cette annonce, ce mercredi. "Depuis ma dernière blessure à Donington, je me pose des questions sur mon futur", écrit-il. "Ma blessure au talon n’était pas très grave en soi, mais c’est sur ma cheville arthrodèsée et c’est pour cela que j’ai dû observer une convalescence longue. J’ai roulé à Carole hier, tout va bien, mais j’ai pris la décision de pas remettre ça l’an prochain."

"Je regarde ma petite fille Kimie, et c’est principalement elle et les bons moments que je souhaite passer avec elle en possession de mes moyens physiques qui m’ont conduit à cette décision qui ne fut vraiment pas facile à prendre, tant j’aime la course et tant je me sens encore rapide. Il est vrai également que les résultats ne sont pas à la hauteur de ma motivation depuis quelques années et les perspectives futures ne présentent pas plus de garantie."

Jules Cluzel sera de retour en course cette semaine, pour la manche française du championnat à Magny-Cours. Il l'assure, il ira au bout de la saison et promet de "donner le meilleur de [lui-même]" avec l'espoir que "ces dernières courses seront l’occasion d’ajouter quelques très bons résultats à [son] palmarès". Mais c'est indéniablement un chapitre majeur de sa vie qui s'apprête à se refermer.

Le pilote natif de Montluçon est aujourd'hui une figure du Supersport mondial, où il compte 24 victoires et s'est battu à de multiples reprises pour le titre. Classé à six reprises dans le trio de tête du championnat, il a notamment livré des duels d'anthologie contre Kenan Sofuoglu ou encore Sandro Cortese, qui ne l'a battu que pour cinq points en 2018.

Passé au préalable par les Grands Prix, avec notamment une victoire en Moto2 à son palmarès, Cluzel a intégré le WorldSSP en 2012 pour courir d'abord sur Honda puis en tant que pilote officiel MV Agusta, avant enfin de passer sur Yamaha en 2018. Au cours de cette décennie, il ne s'est accordé qu'un an d'éloignement, pour courir en WorldSBK en 2013 avec à la clé une place dans le top 10 du championnat et un podium à Silverstone.

Lorsqu'il a rejoint le team GMT94 en 2019, il est à nouveau passé tout près du titre puisqu'il n'a été battu que de 13 points cette année-là. Depuis, il n'a plus quitté l'équipe de Christophe Guyot. Alors que sa dernière visite sur le podium remonte à sa victoire en Indonésie l'an dernier, il a encore six manches devant lui, avant la finale du championnat le 20 novembre à Phillip Island.