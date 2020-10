Jules Cluzel renonce à faire son retour à Magny-Cours

Jules Cluzel ne disputera pas les courses de Magny-Cours en Supersport ce week-end. Le Français s'est fracturé la jambe gauche dans une chute à Motorland Aragón au début du mois de septembre. L'état du pilote du GMT94 s’est amélioré et il a repris l’entraînement, avec du vélo et de la musculation. Cluzel se sent même apte à rouler mais en raison du risque de pluie qui plane sur Magny-Cours, il a décidé, en concertation avec le médecin de la FIM, de faire l’impasse sur ce meeting.

"J’ai tout donné durant ces dernières semaines pour tenter de revenir courir à domicile", déclare Cluzel. "Je me sens vraiment bien et je suis certain de pouvoir courir à 100%. Le problème est le risque de chute qui inquiète mon entourage. Il est vrai qu’il manque une petite semaine pour être certain que la consolidation soit définitive. C’est frustrant pour moi, mais j’adhère à la décision du team et du médecin fédéral pour revenir le plus fort possible à Estoril."

Les manches portugaises du Supersport, qui conclurent la saison, auront lieu dans deux semaines. Christophe Guyot pense que son pilote sera apte à rouler à Estoril : "Tout était prêt pour Jules, qui souhaitait revenir", souligne le patron du GMT94. "Mais nous savions que les chances de rouler à Magny Cours étaient minces car tout le monde était d’accord pour que Jules ne prenne aucun risque de voir sa blessure s’aggraver. La très bonne nouvelle est que Jules va bien et que les chirurgiens et médecins sont unanimes pour déclarer qu’il pourra bientôt remonter sur sa moto."

Jules Cluzel s’est fracturé le tibia et le péroné de la jambe gauche lors de la deuxième manche de Motorland Aragón. Il menait la course quand il a été percuté par Raffaele De Rosa, qui avait chuté, dans le troisième tour. "J’étais au mauvais endroit au mauvais moment et malheureusement, cela a tourné au cauchemar", expliquait Cluzel sur Instagram quelques heures après la chute. Le Français a été opéré le 12 septembre, six jours après sa blessure. Il a suivi un programme d'entraînement pour faire son retour à Magny-Cours, ce qui sera finalement impossible.

Cluzel a dû manquer les deux courses de Barcelone, ce qui a permis à Lucas Mahias de lui prendre la deuxième place du championnat, pendant qu'Andrea Locatelli décrochait le titre. À Barcelone, le GMT94 a remplacé Jules Cluzel par Kyle Smith. L’Anglais sera encore aligné ce week-end dans la Nièvre, aux côtés de Corentin Perolari.