Petrucci se rêve comme "le seul pilote à avoir gagné partout"

Il en a connu, des aventures, ces dernières années ! Pas encore rassasié, Danilo Petrucci s'est lancé en 2023 un nouveau défi, celui de courir en WorldSBK, où il a rejoint le team Barni, associé à Ducati. Mais il l'a fait avec un objectif très clair : gagner, et ainsi entrer dans l'Histoire. Sept ans après Nicky Hayden, il pourrait en effet ajouter le WorldSBK à un palmarès comptant déjà des succès en MotoGP et en MotoAmerica, mais avec la particularité d'avoir aussi remporté une étape du Dakar.

C'est cette ambition qui l'a animé dès qu'il a commencé à négocier avec Ducati pour revenir dans un championnat du monde après sa saison aux États-Unis. "J'étais encore aux États-Unis, pour les dernières courses de la saison", a-t-il expliqué au site officiel du WorldSBK. "On était en négociations avec Ducati et Barni pour aller en WorldSBK et j'ai commencé à regarder sur Google quels pilotes avaient réussi à gagner en MotoGP et en WorldSBK. Ce sont tous de grands noms. Je me suis dit que je pourrais être l'un d'entre eux, et puis, étant donné que j'ai aussi une victoire d'étape au Dakar... je pourrais être le seul au monde à avoir fait ça ! C'est la raison pour laquelle je suis ici, en WorldSBK, pour essayer de gagner au moins une course."

Et Petrucci ne compte pas s'arrêter là : "J'aimerais rejoindre une équipe d'usine pour voir si je suis capable de remporter le championnat. Je ne peux pas arrêter ma carrière sans avoir essayé ! Je ne sais pas si je suis capable de gagner un championnat du monde, mais je dois essayer. Je dois arrêter ma carrière en pensant que j'ai tout donné. Cette année me sert à comprendre si je peux y arriver l'année prochaine."

Cependant, la tâche ne sera pas aisée pour le pilote italien, dont le retour en dérivées de la série ne se fait pas sans difficulté : "Mon adaptation se passe plutôt bien. Il est certain que le WorldSBK représente un grand défi pour moi, car tout est nouveau, même si j'ai une certaine expérience. Le format est unique ; on a trois courses, dont une, la Course Superpole, qui est très courte et se résume à dix tours de Superpole. Pour ce qui est de l'adaptation aux pneus Pirelli, ils sont très performants, mais j'ai besoin de les comprendre, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et puis, le niveau des pilotes ici est très, très élevé."

Danilo Petrucci est monté jusqu'à la cinquième place lors des deux premières manches de la saison

Après les deux premiers meetings de la saison, il aborde la première manche européenne avec l'intention de donner le bon élan à son championnat, alors que son meilleur résultat jusqu'ici a été une cinquième place en Indonésie. "Il y a beaucoup de défis à relever. Je pensais que ce serait difficile, mais pas autant !"

Des défis compliqués, Danilo Petrucci en a connu au cours de sa carrière, et c'est avec un bonheur non feint qu'il retrouve cette année le paddock du Superbike, où "tout a commencé" pour lui. Arrivé en tant que wild-card en Superstock 600 en 2007, il a gravi les échelons, gagné dans cette catégorie puis en Superstock 1000, où il s'est battu pour le titre en 2011.

"Ma carrière a été assez folle ! J'ai gagné ici en STK1000, ce qui m'a permis d'aller en MotoGP. J'ai pu gagner quelques courses en MotoGP. Puis j'ai quitté le MotoGP en pensant que j'allais faire le Dakar et que je ne reviendrais jamais dans un championnat du monde. J'ai gagné une étape, ce qui était totalement inattendu, puis je suis allé en MotoAmerica et j'ai failli gagner le championnat. J'ai remporté de nombreuses courses, puis l'occasion s'est présentée à nouveau avec Barni. Je me suis dit : 'Je suis encore jeune, je ne peux pas arrêter ma carrière sans avoir essayé le WorldSBK'."