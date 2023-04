Bezzecchi "un peu en difficulté" et contraint de disputer la Q1

Charger le lecteur audio

Marco Bezzecchi a beau aborder le Grand Prix des Amériques en leader du championnat, ses premiers essais ont été difficiles vendredi. Hors du top 10 dans chacune des deux séances, il devra passer par la Q1 pour espérer accrocher l'une des deux dernières places en Q2. Sa journée a également été marquée par une chute en Essais 1.

"Dans la matinée, ça n'avait pas si mal commencé, mais malheureusement j'ai eu une petite chute et j'ai perdu un peu de temps", a expliqué le vainqueur du Grand Prix d'Argentine, 11e du classement combiné après les deux séances de vendredi. "J'ai quand même pu repartir, mais je n'ai fait qu'un tour et je n'ai pas réussi à être suffisamment rapide."

La chute est probablement à l'origine de la modeste 14e place de Marco Bezzecchi à l'issue de la première séance du week-end, mais il assure qu'elle n'a pas eu de grosses conséquences sur le reste de sa journée : "L'accident ne m'a pas privé de confiance, parce que j'ai compris mon erreur et j'ai essayé de ne pas la reproduire. La seule chose, c'est que même si j'ai pu relancer la moto, je n'ai fait qu'un tour. Si j'avais pu en faire un autre, je ne serais certainement pas [entré dans le top 10], mais au moins, avec un tour de plus, tu apprends des choses."

C'est surtout lors de la deuxième séance que tout s'est joué, puisque c'est là que les pilotes ont réalisé les meilleurs chronos. Bezzecchi a intégré le top 10 du classement combiné à plusieurs reprises mais en a finalement été sorti pour 0"037. "Dans l'après-midi, j'ai eu encore plus de mal, j'ai amélioré, mais les autres ont plus amélioré que moi", a précisé l'Italien, à la peine dans les nombreux changements de direction du circuit.

"Je me suis bien défendu dans le time attack, mais j'ai un peu de mal, je n'arrive pas à très bien piloter et je n'arrive pas à bien faire tourner la moto", a ajouté Bezzecchi. "Le souci, c'est que demain [samedi] il faudra passer par la Q1 et espérer entrer en Q2. Mais il nous reste une séance pour voir si la moto fonctionne un peu mieux."