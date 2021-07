Razgatlioglu gagne encore, Rea chute et perd les commandes !

Superpole

Après la victoire de Toprak Razgatlioglu ce samedi lors de la Course 1, c'est Jonathan Rea qui s'est arrogé la victoire lors de la Superpole, dans des conditions délicates, alors que le Turc ne terminait que sixième.

Mais surtout, l'événement de cette épreuve a sans aucun doute été le premier podium signé par BMW depuis le retour de la marque en WSBK, double-podium même puisque Tom Sykes a été rejoint par Michael van der Mark.

Course 2

Razgatlioglu et Rea se sont livrés une véritable bataille pour le commandement, les deux pilotes ayant donc remporté chacun une course lors de ce week-end. Prenant le départ sur une piste cette fois totalement sèche, Rea a maintenu l'avantage de sa pole dans le premier virage mais le pilote Yamaha, parti sixième, s'est vite retrouvé sur ses basques. Il a fini par passer au quatrième tour, mais la Kawasaki n'a pas été décrochée et a pu repasser dans la 10e boucle à Coppice.

Cette belle lutte a pris fin au 11e des 23 tours quand le Nord-Irlandais est parti à la faute dans ce même virage. Le Turc ne s'est alors pas fait prier pour signer son troisième succès en quatre courses et transformer le déficit de 23 points qu'il avait sur le leader du championnat en un avantage de deux unités. Son équipier Garett Gerloff et Sykes, décidément en verve, ont complété le podium.

Même s'il est reparti, Rea a terminé 20e, vivant sa première course sans point depuis la première course de la saison 2020 à Phillip Island.