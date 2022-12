Al-Attiyah : "Le plus grand rival sera Loeb, pas Audi"

Charger le lecteur audio

À deux jours du grand départ, le Dakar 2023 a pris ses quartiers à Sea Camp et les favoris pour la victoire affûtent ce qui peut encore l'être. Dans la catégorie Autos, c'est une lutte à trois qui semble se dessiner entre Toyota, BRX et Audi, dont la deuxième apparition sur l'épreuve s'annonce beaucoup plus aboutie que l'an passé. Tenant du titre, Nasser Al-Attiyah s'attend à un match particulièrement serré alors qu'il sera au volant d'un Toyota Hilux T1+ revu et corrigé dans l'espoir de rééditer sa performance de 2022 en Arabie saoudite.

Interrogé en marge des vérifications techniques, auxquelles assistait Motorsport.com, le Qatari sait que la tâche sera ardue alors qu'un parcours relevé et sur deux semaines pleines attend les participants. "Ce ne sera pas facile", prévient-il. "On est ici sur le Dakar 2023 pour défendre notre titre avec notre nouvelle voiture. On a fait des essais hier et on en fera encore aujourd'hui. Ce ne sera facile pour personne, et je ne crois pas que quiconque sache comment chaque voiture se comportera, alors on verra. Ce sera un long Dakar, 15 jours. J'ai fait des essais en Afrique du Sud, en Namibie, pendant quatre jours, et hier on a fait des tests. C'est une nouvelle voiture, même si elle est similaire à celle qui a fait le Dakar l'an dernier."

"Il faut attaquer et aller dans la bonne direction, et si on le fait, ça ira bien", ajoute-t-il. "Les premiers jours ne seront pas faciles pour la navigation, ce sera comme l'année dernière, ce n'est pas simple. La deuxième semaine du Dakar est un nouvel endroit pour tout le monde, ce sera intéressant. J'ai de l'expérience dans cette zone [le désert du Quart vide, ndlr], mais le Dakar reste le Dakar, il faut bien rouler tous les jours."

La question à l'heure actuelle est de savoir qui sera le principal concurrent de Nasser Al-Attiyah, toujours associé à Mathieu Baumel, sur cette édition. Néanmoins, le Champion du monde de Rallye-Raid n'hésite pas un instant : "Pour moi, le plus grand rival sera Sébastien Loeb, pas Audi, parce qu'en 2022 Seb a terminé deuxième, il a gagné au Maroc et en Andalousie. Ce n'est pas facile, et les performances de BRX sont très solides, donc Sébastien Loeb sera très fort, ainsi que Carlos [Sainz] et Audi. Il faut voir quelles seront les performances après trois jours de Dakar."

"Carlos essaie toujours de se plaindre..."

L'équipe Audi Sport lors des vérifications techniques.

La semaine dernière à Madrid, Carlos Sainz nous confiait justement qu'Audi n'était pas favori pour la victoire finale, pointant notamment les modifications réglementaires qui ont touché la catégorie. Une remarque qui fait sourire Nasser Al-Attiyah dans un contexte de léger déjà-vu : "Passez le bonjour à Carlos ! Carlos essaie toujours de se plaindre de beaucoup de choses, mais je pense qu'Audi, Toyota et BRX seront au même niveau, peut-être avec des petites différences au niveau électrique ou de la puissance. La puissance n'est pas la même que lors du dernier Dakar, mais c'est pareil pour tout le monde. Il semble qu'avec un peu moins de puissance ce sera un peu moins amusant, mais on verra."

Sur la question du poids, qui a été rehaussé par le règlement sur l'Audi RS Q e-tron E2, Nasser Al-Attiyah ne considère pas que cela constitue pour lui un si grand avantage : "Ce n'est pas vrai, les performances d'Audi sont très élevées et on a perdu 40 chevaux. On semble être au même niveau, mais on verra, je pense que devant, ce sont les compétences du pilote et du copilote qui compteront."

Propos recueillis par Mario Galán

Lire aussi : Le Dakar 2023 dévoile un parcours en deux temps et éprouvant