Sainz : Dix minutes perdues sur Loeb, "c'est beaucoup !"

Si l'on prend la situation à l'entame de la septième étape du Dakar 2024 et la situation au soir de cette même étape, peu de choses ont changé pour Carlos Sainz. L'Espagnol figure toujours au commandes de l'épreuve et il compte 19'00 d'avance sur son plus proche rival (contre 20'21 ce matin). Finalement, dans cette perspective, il n'y a que le nombre d'étapes restantes qui a vraiment évolué.

Toutefois, l'histoire de ce dimanche est tout autre. Si l'écart a peu évolué avec son dauphin, l'identité de ce dernier a, elle, grandement changé : exit Mattias Ekström, son équipier chez Audi, voici désormais une vieille connaissance, Sébastien Loeb, qui pointe le bout du parechoc du BRX Hunter. Le Suédois a été l'une des nouvelles victimes de cette épreuve décidément cassante, abandonnant quatre heures et tout espoir de bien figurer dès le 47e kilomètre de spéciale du jour.

Plus encore que d'avoir un adversaire d'une autre équipe comme premier rival, c'est aussi la dynamique qui semble en faveur de Loeb. L'Alsacien, qui accusait sur l'Espagnol 32 minutes de retard au soir de la cinquième étape et encore 29 ce dimanche matin, a repris 10'31 à Sainz lors de ce septième épisode. Et désormais, le duel tant attendu est lancé.

Interrogé après son arrivée, Carlos Sainz n'a pas été très disert mais a révélé avoir connu une crevaison vers la fin de la spéciale. "Une journée assez difficile avec la navigation et on a aussi eu une crevaison, donc ce n'était pas parfait. C'était difficile. Et puis Seb a aussi été très bon."

"Dans la zone des pierres, nous avons eu une crevaison lente, et nous devons nous pencher sur la question, c'est très facile [de crever] sur les pierres, c'est une loterie", a-t-il ensuite ajouté pour plusieurs médias, dont Motorsport.com. "Il était très difficile de trouver quelques points, nous avons dû faire demi-tour, nous n'avons pas perdu grand-chose non plus, mais il y avait aussi beaucoup de pierres, que nous avons abordées avec précaution. Malgré cela, nous avons crevé, et... compliqué."

Quand le temps perdu sur Loeb lui a été indiqué, il s'est fendu d'un commentaire dans un sourire : "C'est beaucoup, oui !"

Avec Mario Galan