Loeb : "Il en reste encore un devant"

Avant de s'élancer dans l'une des étapes les plus difficiles du Dakar 2024 ce dimanche, le top 3 se tenait en une petite demi-heure, Carlos Sainz devançant son équipier chez Audi Mattias Ekström de 20'21 et Sébastien Loeb de 29'31. Au sortir de cette étape, le trio est devenu un duo encore plus resserré.

Ekström, qui avait commencé la journée sur les chapeaux de roue et sur un meilleur rythme que ses deux adversaires directs, a vite déchanté. Victime d'un problème de suspension à l'arrière, le Suédois a perdu au total près de quatre heures sur cette mésaventure, l'excluant bien entendu irrémédiablement de la lutte pour la victoire.

Peu après, Loeb a véritablement lancé sa journée en accélérant le rythme pour se porter à hauteur des Toyota avant de passer devant et de creuser un écart au prix d'une fin de journée impressionnante. Le bilan est excellent puisqu'en plus d'une troisième victoire sur ce Dakar, la deuxième consécutive après l'étape marathon, le pilote Prodrive a repris 10'31 au dernier homme qui lui barre la route vers un premier succès dans l'épreuve mythique, Carlos Sainz, qui a ralenti la cadence en fin d'étape, notamment victime d'une crevaison.

"On fait une bonne spéciale", a sobrement commenté Loeb peu après son arrivée, se réjouissant particulièrement de la qualité de la navigation assurée par son copilote Fabian Lurquin. "On a été chercher deux-trois points, un peu... Ce n'était pas facile, la navigation. Fabian a fait un super boulot, on était bien calés tous les deux."

"Il y a deux ou trois fois où on s'est embarqués dans la mauvaise trace, demi-tour au bout de 300 mètres, 'vas-y, c'est pas bon', machin, tout... On est allés chercher des points. Au final, on lâche peut-être deux minutes sur la nav dans la spéciale, mais ce n'est pas vraiment qu'on a jardiné. On a roulé sur un gros rythme tout le long, bien concentrés, c'était nickel. [...] On n'a pas eu de problème particulier. Pas de crevaison, tout va bien."

Interrogé sur le fait qu'il est désormais second du général à cinq étapes du terme, Loeb retient le fait qu'il reste encore Carlos Sainz à faire tomber pour espérer l'emporter : "C'est effectivement une bonne affaire, mais il en reste encore un devant. Donc on va continuer comme ça. Comme dit, on fait une belle étape, on ne pouvait pas faire bien mieux vu la complexité de la nav et le fait d'être premier sur la piste. Donc pour l'instant, tout va bien."

Pas certain du temps repris à l'Espagnol au moment du point-presse, l'Alsacien s'est fait confirmer que le gain se situerait autour des 10 minutes. Ce à quoi il a répondu : "Ce serait une bonne nouvelle ça !"