Auer domine devant Lawson, van der Linde s'écroule

Auteur de la pole pour cette deuxième course de la saison, Kelvin van der Linde en a profité pour reprendre la tête du classement général grâce aux trois points attribués à cette occasion. Son dauphin Liam Lawson s'élance lui troisième, avec Lucas Auer entre les deux hommes.

Au départ, Auer se montre pressant et double van der Linde dans le second virage. Lawson s'attaque à son tour au Sud-Africain par la suite, les deux leaders du championnat s'échangeant les positions pendant qu'Auer s'échappe. Mike Rockenfeller et Dani Juncadella complètent le top 5, mais déjà à distance du podium.

Dans le deuxième tour, Lawson attaque à nouveau van der Linde à l'épingle, puis semble en position de le passer définitivement avant le gros freinage suivant. Toutefois l'Audi pousse la Ferrari et reprend la position. Une enquête est décidée par les commissaires pour cette manœuvre. La situation se stabilise un peu par la suite, Auer tenant fermement les commandes après quatre tours de course, avec 2,5 secondes d'avance sur le duo. Maximilian Götz passe Juncadella pour la cinquième place.

Alors que Götz, qui tente de se maintenir dans la course au titre, est d'ailleurs le premier des leaders à passer par les stands à la fin du cinquième tour, la direction de course informe que les commissaires ont choisi de pénaliser van der Linde de cinq secondes. Lawson rentre au stand à la fin du sixième tour et ressort devant Götz malgré un arrêt pas idéal. Au passage suivant, Auer et van der Linde rentrent au stand. L'arrêt du pilote Audi se passe mal et il ressort entre Lawson et Götz avant d'être passé par la Mercedes rose avant l'épingle. Auer demeure le leader virtuel mais à ce stade, 13 voitures doivent encore passer par les stands.

Au 13e tour, van der Linde est enfin en mesure de tenter une attaque sur Götz mais l'Allemand résiste parfaitement dans la section qui suit l'épingle. Par la suite, l'Audi peine à se montrer dangereuse, ce qui permet progressivement un regroupement de pilotes derrière, avec le retour de Philip Ellis, Juncadella et Alex Albon, tous à moins de cinq secondes du leader du championnat alors que la marque des 20 tours est atteinte.

Lire aussi : Van der Linde vainqueur et à égalité avec Lawson !

Une fois Rockenfeller arrêté, Auer prend la tête et dispose d'une avance confortable sur Lawson qui est lui-même relativement loin devant le duo Götz-van der Linde. Juncadella, sur des pneus plus frais, voit Ellis lui ouvrir la porte, ce qui permet à l'Espagnol de fondre et dépasser van der Linde. Juncadella est ensuite coincé entre Götz et van der Linde et n'attaque pas l'autre Mercedes, afin de protéger le pilote le mieux placé de la marque au championnat.

Au 25e tour, Ellis passe van der Linde à l'épingle alors que ce dernier écope de cinq secondes de pénalité supplémentaires, pour n'avoir pas purgé sa première sanction. Décidément une course à oublier pour le Sud-Africain qui va franchir la ligne d'arrivée au sixième rang avant d'être rétrogradé à la 10e place, prenant seulement un point.

Pendant ce temps, Lucas Auer l'emporte pour Mercedes devant un Liam Lawson qui s'empare à nouveau de la tête du championnat avec désormais 14 points d'avance. Maxi Götz, bien protégé par les Mercedes en cette fin de course, complète le podium et se maintient dans la course au titre, à 26 unités de Lawson.

Hockenheim - Course 2