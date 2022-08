René Rast rejoint BMW pour un programme encore inconnu

Charger le lecteur audio

Une semaine après l'officialisation d'un départ surprise de chez Audi, René Rast rejoint une autre crèmerie allemande. Pilote emblématique de nombreux programmes de la marque aux anneaux pendant 12 ans, il intègre à 35 ans le giron BMW, au sein duquel ses engagements restent à définir. Car si le constructeur annonce en grande pompe ce qui constitue à coup sûr une très belle prise, il se garde bien encore de préciser où roulera celui qui a remporté à trois reprises le championnat DTM (2017, 2019 et 2020).

"Les détails concernant les voitures, les championnats et les épreuves auxquels Rast participera seront annoncés en même temps que les programmes de tous les pilotes d'usine BMW M", indique BMW dans un communiqué. Inévitablement, le retour de la marque bavaroise en Endurance avec un prototype LMDh fait partie des pistes à prendre en considération, alors que René Rast devait guider le développement de la future LMDh d'Audi pour 2023, avant que ce projet ne soit suspendu. Il a d'ailleurs participé aux dernières 24 Heures du Mans en LMP2 avec le Team WRT... qui s'est séparé d'Audi pour gérer dès l'an prochain le programme BMW.

"Je connais très bien René Rast pour l'avoir côtoyé chez Audi et je suis ravi que l'on travaille désormais ensemble chez BMW", se réjouit Andreas Roos, directeur de BMW M Motorsport. "René est un pilote très polyvalent et un renfort fantastique pour notre équipe de pilotes. Ses succès parlent d'eux-mêmes. Il a tout de suite été rapide dans toutes les voitures qu'il a pilotées jusqu'à présent. Il a également une approche méticuleuse de son travail qui m'a toujours impressionné. Je suis certain qu'il nous sera d'une grande aide dans de nombreux domaines, que ce soit pour courir ou pour développer nos voitures."

René Rast a déjà collaboré avec BMW en 2003 et 2004 lorsqu'il a couru en Formule BMW, puis en 2011 lorsqu'il a participé aux tests de la BMW M3 pour préparer le retour de la marque en DTM.

"Après tant d'années fructueuses chez Audi, j'ai hâte de relever un nouveau défi", explique-t-il. "J'ai suivi ce qui s'est passé chez BMW M Motorsport ces dernières années, et il y a longtemps aussi ; j'ai fait mes premiers pas en course automobile en Formule BMW. Revenir chez BMW aujourd'hui, presque vingt ans plus tard, c'est une belle histoire et une étape logique pour moi."

