Quand l'aérospatiale se cache derrière les pontons de Mercedes

Directeur technique de la Formule 1, Pat Symonds porte un regard forcément très attentif sur les évolutions radicales introduites par Mercedes lors des essais de Bahreïn. Le Britannique explique que des nouveautés technologiques dérivées de l'industrie aérospatiale ont permis au constructeur allemand de concevoir un package de refroidissement ultra efficace, qui a débouché sur des pontons quasiment inexistants sur la W13.

Comme Ross Brawn l'a confié dès jeudi, les têtes pensantes qui ont élaboré a nouvelle réglementation 2022 n'avaient pas anticipé un concept aussi radical. Avec son équipe d'ingénieurs, il s'attendait également à des besoins plus importants en refroidissement sur les monoplaces.

"C'est une nouvelle approche", constate Pat Symonds au micro de F1 TV. "C'est la première fois que je la vois ce matin, car je suis arrivé il y a une heure seulement. J'ai vu des photos hier, et c'est très intéressant. J'aime voir de nouvelles interprétations. Je dois dire que je ne m'attendais pas à voir ça. Et je suis vraiment impressionné par la manière dont ils font passer l'air dans la voiture pour refroidir. Je pense que ça va pousser la concurrence à se replonger dans le règlement pour voir ce qu'ils ont fait."

"J'imagine que c'est juste un peu plus radical que ce que nous pensions. Lorsque nous avons développé l'aérodynamique de ce règlement, nous avons étudié beaucoup de choses, pas seulement la production d'appui. Nous devions regarder le refroidissement des freins, la surchauffe des pneus. Et nous avons particulièrement regardé le refroidissement moteur. Et nous utilisions une plus grande entrée [que sur la W13] pour le refroidissement. Je pense que sur la Mercedes, il y a quelques petites astuces qui les aident."

"Par exemple, l'échangeur est un dispositif très, très soigné, c'est un échangeur eau/air, que Mercedes a bien sûr depuis un moment, mais je pense qu'il est un peu différent. Et c'est pourquoi ils peuvent vraiment compacter davantage cette voiture par rapport à la plupart des autres. L'échangeur dont je parle vient, je crois de Reaction Engine. Ce sont des gens qui fabriquent cette espèce de moteur de fusée aérobie, et les retombées de ça, c'est cette technologie d'échangeur de chaleur qui est extrêmement efficace. Et je crois que c'est en partie la raison pour laquelle ils ont pu produire la voiture qu'ils ont."

Si la solution dévoilée par Mercedes impressionne par sa radicalité, Pat Symonds insiste sur le fait que toutes les écuries ont cherché à réduire au maximum la taille des pontons malgré les exigences de refroidissement.

"Je pense que l'une des tendances que nous voyons, et ce n'est pas spécifique à cette nouvelle réglementation, c'est qu'il est très, très difficile de commencer à tout compacter dans les pontons. Les gens pensent qu'il y a les radiateurs et les échangeurs dans les pontons. Mais il y a beaucoup plus, il y a énormément d'électronique. Je pense que certains ont déplacé ces composants électroniques vers la quille."