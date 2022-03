Alfa Romeo : Nous n'avons pas anticipé le marsouinage

Charger le lecteur audio

Alfa Romeo a été en grande difficulté au cours des trois journées d'essais de pré-saison à Barcelone. Valtteri Bottas, Guanyu Zhou et Robert Kubica, les trois pilotes ayant pris le volant de la nouvelle C42, n'ont cumulé que 175 tours, bien loin des 439 boucles record de la Scuderia Ferrari. Pour Bottas, qui n'a même pas réussi à effectuer la distance du Grand Prix d'Espagne, le constat est simple : l'écurie italienne a du travail devant elle pour raccrocher le wagon avant le début de la saison.

Lors des rares moments où l'Alfa Romeo était en piste, elle a été confrontée au marsouinage, un problème qui a également touché les autres équipes de la grille. Et ce fut une surprise pour tout le monde, comme l'a précisé le directeur technique d'Alfa, Jan Monchaux, étant donné que le phénomène aérodynamique n'a pas été détecté pendant le développement.

"Pour être totalement transparent et honnête, nous n'avons pas anticipé cela", a commenté Monchaux. "Ces derniers mois, nous avons discuté des genres de phénomènes qui pouvaient se produire mais étant donné qu'aucun de nos outils, souffleries et simulations ne donnait le moindre indice, nous avons été un peu pris par surprise. Je pense que ça a été le cas pour toutes les équipes ou la plupart d'entre elles."

Jan Monchaux

Les équipes ont été dans l'obligation de modifier leur voiture pendant les essais pour atténuer les oscillations, notamment avec la hauteur de caisse et le design du fond plat. Selon Monchaux, les équipes ont du rendre les voitures "un peu plus hautes que ce que nous pensions tous au début" en raison du problème posé par le marsouinage. "La question sera de savoir à quel point, est-ce que ce sera plus de haut de 3 à 5 mm ou de 20 mm? J'espère que ce sera cinq parce qu'il y aura alors moins de choses à revoir sur la voiture. Mais nous verrons", a-t-il conclu.

Pour tenter de résoudre ce problème, Alfa Romeo est resté en Espagne après la fin des essais, le temps d'une journée de tournage. Mais la situation de l'équipe n'inquiète pas son directeur, Frédéric Vasseur, le Français précisant que les pépins techniques sont monnaie courante lors des changements de règles et que les tracas du marsouinage seront bientôt oubliés.

"Je pense que dans deux ou trois courses, plus personne ne parlera des rebondissements", a-t-il affirmé. "Nous parlerons d'un autre problème ou sujet. Mais nous devons [d'abord] régler ça. Nous avons vu de notre côté et chez les autres équipes que tout le monde avait fait de nettes améliorations au cours des trois premiers jours. Et toutes les équipes reviendront la semaine prochaine [pour les essais de Bahreïn] avec une nouvelle configuration pour corriger complètement [le problème]."

