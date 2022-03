Ferrari sans évolutions majeures aux essais de Bahreïn

Charger le lecteur audio

La première session d'essais hivernaux 2022 de F1 a été plutôt encourageante pour la Scuderia Ferrari, autant sur le plan de la fiabilité (avec plus de 2000 km parcourus lors des trois jours, le maximum pour une écurie lors de ces tests) que sur le plan de la performance, bien qu'il faille toujours se montrer prudent de ce côté-là.

Toutefois, la comparaison directe avec les deux autres structures de pointe que sont Mercedes et Red Bull a peut-être été faussée par une approche différente de la part de ces dernières. Il est en effet grandement suggéré depuis la fin du roulage de Barcelone que des évolutions importantes sont attendues sur les W13 et RB18 du côté de Sakhir.

Une possibilité que Mattia Binotto, le directeur de Ferrari, a bien à l'esprit. Toutefois, il estime que son écurie peut extraire encore bien plus de performance de la F1-75 dans sa configuration actuelle. Au sujet du plan pour le test de Bahreïn, il a déclaré : "Il n'y aura pas beaucoup de différence par rapport à ce que nous avons."

"Je pense que la première étape pour nous sera d'optimiser ce que nous avons. Nous sommes encore loin de la meilleure performance, pas seulement parce que nous utilisons beaucoup de carburant et pas le meilleur mode moteur, mais simplement parce qu'il y a encore beaucoup à exploiter du côté de la voiture elle-même."

"Nous sommes plus concentrés sur ce point [extraire plus de rythme], non seulement en termes d'ingénierie des réglages, mais aussi en termes de style de pilotage et par rapport aux pilotes eux-mêmes. Donc attendons de voir ce que les autres vont apporter. Évidemment, en tant que Ferrari, nous sommes toujours préoccupés par les évolutions de nos concurrents. Et je suis sûr qu'ils seront très, très forts d'ici là."

Outre le comportement de la Ferrari en Catalogne, c'est la corrélation entre les performances en piste et les données récoltées qui sera importante pour Binotto. "En termes de kilométrage, nous avons fait beaucoup de tours", a-t-il ajouté. "Ce qui est important depuis le premier jour, depuis le premier matin, c'est que nous récoltons des données."

"Je pense que c'était important parce que ces voitures sont très différentes et le premier objectif est d'essayer de les connaître. Donc l'objectif, au moins pour ce [test], était vraiment d'essayer de cartographier la voiture dans toutes les conditions, et d'essayer de comprendre les corrélations avec la soufflerie, et le simulateur. Jusqu'à présent, nous avons assurément recueilli beaucoup de données. Cette corrélation sera un exercice des prochains jours à Maranello, pour vraiment essayer de croiser toutes les données."