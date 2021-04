Alfa Romeo nomme Callum Ilott pilote de réserve

Callum Ilott n'est peut-être pas parvenu à obtenir un baquet de titulaire pour la saison 2021 de Formule 1, mais au moins va-t-il pouvoir endosser un rôle de réserviste au sein de l'écurie Alfa Romeo. Le vice-champion de Formule 2 en titre et protégé de la Scuderia s'est lancé dans une campagne en GT World Challenge Europe Endurance Cup au volant d'une Ferrari, faute de mieux ; cependant, Robert Kubica est lui-même engagé en ELMS et ne peut assurer ce rôle de réserviste sur l'intégralité des Grands Prix. llott va donc prendre le relais à l'occasion.

"Je suis vraiment content de rejoindre l'équipe pour cette saison et je souhaite remercier Alfa Romeo Racing et la Ferrari Driver Academy de la confiance placée en moi", déclare l'Anglais de 22 ans, qui a déjà roulé avec la structure de Hinwil en essais privés. "Les deux séances que j'ai faites avec l'équipe ces deux dernières années ont été extrêmement utiles pour que je m'habitue au fonctionnement d'une écurie de Formule 1 et j'ai bon espoir d'être efficace d'emblée dans mon nouveau rôle de pilote de réserve chez Alfa Romeo Racing. Je suis impatient de monter dans la voiture et d'aider l'équipe à poursuivre sa progression."

Ilott va lui aussi poursuivre sa progression en participant à un nombre indéfini de séances d'essais libres, dès ce vendredi au Grand Prix du Portugal, où l'on ne sait pas encore s'il remplacera Kimi Räikkönen ou Antonio Giovinazzi.

"Je suis ravi d'accueillir Callum dans notre équipe : son ascension des formules de promotion a été impressionnante et il est sans aucun doute l'un des jeunes pilotes actuels les plus talentueux", estime Frédéric Vasseur, directeur d'équipe. "Il a déjà travaillé avec nous auparavant, faisant bonne impression à chaque fois grâce à son éthique de travail et à son bon feedback. Je suis convaincu qu'il va être une recrue très bénéfique aux côtés de Robert Kubica, qui sera indisponible à certains moments à cause de ses autres programmes de course. Callum aura un programmé chargé, et nous sommes impatients de le revoir en piste ce week-end."