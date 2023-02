AlphaTauri se réjouit de l'"électrochoc" lié à l'arrivée de De Vries

Charger le lecteur audio

Après avoir remporté le Championnat du monde de Formule E fin 2021 et signé un contrat avec Toyota en Endurance, Nyck de Vries ne s'attendait sûrement pas à enfiler quelques mois plus tard le costume de pilote titulaire en Formule 1. Pourtant, c'est bien dans cette position que le Néerlandais a démarré sa saison 2023.

Le voici désormais pilote pour AlphaTauri et même leader annoncé de la structure italienne, une mission d'autant plus difficile qu'il n'a pris part qu'à un seul Grand Prix et que le départ de Pierre Gasly a laissé un grand vide à Faenza. Mais les dirigeants de l'équipe ne s'inquiètent pas et ne s'attendent pas à être déçus.

"Nyck de Vries fait un très bon travail", a déclaré le directeur Franz Tost. "Il est très expérimenté, vous voyez et vous sentez qu'il a 28 ans et qu'il a gagné beaucoup de courses et de championnats. Je pense qu'il sera capable de s'adapter à la F1 immédiatement. Je m'attends à ce qu'il soit performant dès les premières qualifications."

Mais De Vries dispose notamment d'un bel atout : en 2022, avec l'aide d'une nouvelle règle sur le temps de roulage minimum des rookies, il a pu prendre le volant de la Williams FW44, de la Mercedes W13, de l'Aston Martin AMR22, de l'Alpine A521 et de l'AlphaTauri AT03.

Selon Tost, ces kilomètres parcourus au volant de différentes machines ont permis à De Vries d'offrir un retour précieux lors des essais d'après-saison 2022 à Abu Dhabi en alertant les ingénieurs d'AlphaTauri sur les lacunes de leur voiture.

"Avec Nyck, nous avons eu la chance qu'il ait été en contact avec de nombreuses équipes et [piloté] de nombreuses voitures l'année dernière", a-t-il poursuivi. "Nos ingénieurs ont eu un bon retour technique de sa part, surtout après le test d'Abu Dhabi où il a fait beaucoup de tours et où, heureusement, il s'est beaucoup plaint de la voiture. Ça a été un électrochoc pour les ingénieurs. J'espère que nous pourrons lui fournir une voiture à son goût [en 2023]."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Après les essais d'Abu Dhabi, De Vries a, selon Tost, établi "une longue liste de choses à faire". Il ajoute : "J'ai aimé ça ! Et c'était tellement drôle, les ingénieurs voulaient argumenter que nos solutions étaient bonnes et je leur disais toujours : 'Regardez où nous sommes au championnat constructeurs.'"

"Avec son professionnalisme, sa discipline, son feedback, y compris en ce qui concerne le simulateur, et ses idées pour changer les méthodes de travail, j'attends beaucoup de commentaires de sa part après ce test [à Bahreïn]. Il ne doit pas se sentir comme un débutant parce que Nyck est, comme je l'ai déjà dit, très expérimenté. Il a gagné des courses dans toutes les catégories, il a gagné des championnats. Et il est un très bon atout pour nous."

Le directeur technique d'AlphaTauri, Jody Egginton, a affirmé que la contribution de De Vries était déjà précieuse, et que le Néerlandais avait encore beaucoup à offrir. "Nyck est un gars qui, même s'il est relativement nouveau en F1, a beaucoup d'expérience et de succès dans d'autres championnats, et il a également [piloté] les voitures de nos concurrents", a-t-il déclaré.

"Il a donc beaucoup de connaissances et d'informations. Il faut du temps pour télécharger tout cela, donc nous, les ingénieurs, avons saisi toutes les opportunités possibles pour lui parler, comprendre ses pensées et télécharger toute cette expérience. Alors que si nous avions affaire à un traditionnel jeune rookie, ce serait un scénario très différent. Donc pour nous, c'est une opportunité fantastique."

Avec Adam Cooper