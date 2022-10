Red Bull attend de Nyck de Vries qu'il soit le leader d'AlphaTauri

Charger le lecteur audio

S'il n'a à son actif qu'un départ en Grand Prix, qui a tout changé à la trajectoire de sa carrière, Nyck de Vries ne sera pas observé comme un rookie comme les autres lorsqu'il fera l'an prochain ses débuts chez AlphaTauri. Choisi par Red Bull pour succéder à Pierre Gasly, le Néerlandais au CV plus polyvalent que jamais devra répondre non seulement à la pression inhérente à l'environnement où il évoluera, mais aussi à des attentes assez différentes énoncées par Helmut Marko.

Le consultant spécial de Red Bull dit avoir été particulièrement séduit par les compétences techniques de Nyck de Vries, notamment lors de son travail réalisé avec Aston Martin en essais libres le mois dernier au Grand Prix d'Italie. Les points glanés au volant de la modeste Williams en course, quand il a remplacé au pied levé Alexander Albon, ont précipité le reste.

"Ce n'est plus un jeune pilote, et il a beaucoup d'expérience dans différents championnats", note Helmut Marko. "Il a dû travailler très dur pour faire son trou après son passage chez McLaren. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand il était dans la voiture de Sebastian Vettel pour les EL1. J'ai écouté sa radio, et les commentaires qu'il faisait à l'équipe étaient vraiment bons. Ensuite, j'ai discuté avec lui à Graz et j'ai eu la confirmation qu'il avait la bonne approche pour nous."

C'est aussi au volant de l'Aston Martin que Nyck de Vries a impressionné Helmut Marko.

L'Autrichien admet volontiers qu'avant Monza, et alors que Red Bull avait focalisé son attention sur l'hypothétique recrutement de Colton Herta, Nyck de Vries ne figurait "pas en tête de liste" pour rejoindre AlphaTauri en 2023. "Ce que l'on a vu de lui à Monza a changé les choses", poursuit Helmut Marko. "Il est arrivé au pied levé et a été immédiatement à la hauteur. Il était sous pression mais n'a pas fait la moindre erreur. C'est ce qui nous a tous impressionnés. Il est très investi, et il a connu une pause dans sa carrière. Il a vraiment dû travailler pour revenir et il sait donc comment se battre."

Le choix du pilote de 27 ans ne répond pas à la logique habituelle de Red Bull, car Nyck de Vries n'était pas dans le programme junior. Le fait qu'il soit néerlandais, comme Max Verstappen, aurait également pu jouer en sa défaveur. "Notre personnel du marketing dit que ça ne l'était pas [bon pour nous]… Mais on opte pour la performance et c'était la meilleure option", révèle Helmut Marko, pour qui il est déjà acquis que la recrue devra endosser le costume de leader malgré les deux saisons d'expérience de Yuki Tsunoda à ses côtés : "Yuki est jeune et n'a pas cette expérience, c'est donc lui qui devrait mener l'équipe. On verra comment ça se passe l'année prochaine, quelle est sa personnalité. Il devrait être le leader de l'équipe".

Être performant pour le compte d'AlphaTauri, c'est tout ce que demande Red Bull à Nyck de Vries, assurant que son arrivée ne cache pour le moment aucune planification à plus long terme et que seuls les résultats en piste infléchiront dans un sens ou dans l'autre la suite de l'histoire. "Le futur, le futur… est-ce que le soleil se lèvera demain ?", conclut Helmut Marko. "Comme toujours pour nous, c'est une question de performance. Et quand les gens sont performants, vous savez comment ça se passe. Mais on ne planifie pas les choses pour 2028, ni d'avoir Nyck chez Red Bull Racing un jour, c'est simplement une question de performance."

Propos recueillis par Ronald Vording

