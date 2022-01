Alpine peut "gagner beaucoup de terrain" en 2022

Pourrait-on voir Alpine se propulser aux avant-postes cette année, ou du moins s'en rapprocher ? C'est en tout cas l'espoir de Laurent Rossi, PDG de la marque. En 2021, malgré sa victoire au Grand Prix de Hongrie, l'écurie tricolore n'a pu faire mieux que se maintenir au cinquième rang de la hiérarchie mondiale. C'est un résultat identique à celui des deux saisons précédentes, de surcroît en marquant seulement sept points par course contre dix et demi en 2020. Cependant, c'était manifestement attendu.

"Nous n'avons pas tellement amélioré la voiture", souligne Laurent Rossi, alors que les châssis étaient gelés en 2021. "La voiture est ce qu'elle est. Et cette monoplace a souffert de plus en plus au fil des années, car le moindre changement de réglementation s'est avéré plutôt nocif compte tenu de la philosophie de la voiture. Pour [2021], nous savions que ça allait être difficile à Bahreïn, nous savions que ça allait être une voiture lente, même si c'est relatif. Et nous savions que nous allions stopper le développement après Bakou."

La réglementation technique de 2022 devrait cependant chambouler la hiérarchie et représenter une opportunité de gagner du terrain pour une écurie Alpine qui y consacre ses efforts depuis un certain temps déjà, non seulement au niveau de l'aéro mais aussi du moteur Renault, qui n'a pas beaucoup évolué dans sa spécification 2021 par rapport à l'année précédente. Il en sera autrement cette saison.

Lorsqu'il lui est demandé s'il est nerveux au sujet de ce tournant, Rossi répond : "Il n'y a pas beaucoup de nervosité, car nous sommes en position de gagner beaucoup de terrain. Il y a beaucoup de positif pour nous. Bien sûr, nous pouvons faire pire que cette année, mais j'en doute. Je pense que nous avons un bon développement du côté du moteur – [un développement] différent, ce qui était nécessaire –, un bon développement du côté de la voiture. Nous tenons le programme que nous nous sommes fixé pour le début de l'année."

"Et cela nous rapproche, peut-être pas au niveau des top teams, mais nous ne savons pas. Car nous présumons que si nous gagnons tant de points d'aéro, de kilowatts et de déploiement d'énergie électrique, nous réduirons l'écart entre les meilleurs et nous, en partant du principe que les meilleurs vont continuer à progresser."

Propos recueillis par Jonathan Noble