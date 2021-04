Les Alpine dans le top 8 et de l'optimisme pour Ocon

Avec un chrono de 1'20"220 pour Fernando Alonso et de 1'20"235 pour Esteban Ocon, les Alpine se sont classées dans le top 6 des Essais Libres 2 à l'Autódromo Internacional do Algarve, ce qui les place aux septième et huitième rangs sur l'ensemble de la journée. C'est une performance bienvenue pour l'écurie tricolore, dont les pilotes se sont qualifiés entre la neuvième et la seizième place lors des deux premiers Grands Prix de la saison.

Alonso, qui s'acclimate encore à la Formule 1 à l'âge de 39 ans après deux saisons d'absence, révèle se sentir bien mieux au volant : "C’était une bonne journée d’essais de mon côté et celle où j’étais le plus à l’aise cette saison par rapport à Bahreïn et Imola. J’étais content des réglages de la voiture assez tôt, donc je me suis surtout concentré sur l’apprentissage du circuit, puis l’évaluation des pneus au cours des deux séances. Il nous reste beaucoup de données à analyser, mais c’est un bon début de week-end."

Quant à Ocon, s'il s'efforce de tempérer ses ardeurs, il peine à cacher sa satisfaction. "Ce n'est que vendredi !" souligne le Français. "On verra. Demain, quand nous reparlerons, si nous sommes dans cette position, je serai très content, mais ce n'est que vendredi. Bien sûr, nous travaillons pour améliorer la voiture, comprendre et tirer le maximum de la plateforme, et nous trouvons constamment des petites choses çà et là, ce qui est très positif. Il faut que nous le fassions demain, ce ne sont que les EL2."

"Bien sûr, nous sommes donc optimistes, Fernando est très rapide aussi. Nous avons toutes les raisons d'être contents de cette journée, et nous sommes en bonne position pour nous battre demain."

Ferrari avait toutefois plus de trois dixièmes d'avance ce vendredi, tandis que McLaren et AlphaTauri ne sont que deux dixièmes derrière, AlphaTauri en ayant trois de retard. "Je pense que ça va être serré, demain", ajoute Ocon. "La bataille va être dure avec tout le monde, vu comme les chronos sont serrés. Cela reste un défi pour tout le monde. L'adhérence est meilleure que l'an dernier mais cela reste relativement délicat en piste, ça bouge pas mal. Ce sera un combat, c'était suffisamment bien aujourd'hui, mais demain ce sera serré."

Alonso renchérit : "Je pense qu'il faut attendre de voir demain. Je pense que le classement ne sera pas très différent d'Imola ou de Bahreïn. Je ne pense pas qu'il y ait d'énorme changement dans la hiérarchie." Autrement dit, McLaren devrait reprendre sa place après avoir devancé Alpine de trois dixièmes lors des qualifications de Bahreïn, puis quatre à Imola. "Je pense que c'est juste un vendredi différent, peut-être une approche différente d'une équipe à l'autre. Croisons les doigts pour conserver ce rythme demain."