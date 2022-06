Bottas attendait mieux à Monaco : "Cette piste n'est pas pour nous"

Charger le lecteur audio

Compte tenu de son niveau de performance dans le troisième partiel du Circuit de Barcelona-Catalunya, Alfa Romeo était attendu à la fête au Grand Prix de Monaco. En qualifications, dans ce secteur composé de virages lents et moyens, le bolide italo-suisse était le troisième plus rapide, à quelques centièmes de Red Bull seulement. De quoi donner des espoirs pour le week-end en Principauté ; Xevi Pujolar, directeur de l'ingénierie piste, s'attendait notamment à ce qu'Alfa Romeo soit clairement la quatrième écurie dans la hiérarchie, derrière Ferrari, Red Bull et Mercedes.

Nous en sommes loin. Alfa Romeo n'est entré dans le top 10 dans aucune séance du week-end à l'exception de la course, où Valtteri Bottas est remonté de la douzième à la neuvième place lors d'une épreuve pluvieuse. "Il était très facile de commettre des erreurs aujourd'hui, et je suis content de ne pas en avoir fait. Je pense aussi que nous avons pris les bonnes décisions en équipe, alors ce n'était pas une mauvaise journée", a-t-il déclaré ce dimanche.

Le reste du week-end a été particulièrement compliqué pour Bottas, qui a passé la quasi-totalité de la première séance d'essais libres au garage en raison d'un problème technique. Il s'est ensuite classé 13e en EL2, 14e en EL3, 15e en Q1 (où il n'a pu reprendre la piste après le drapeau rouge, faute de temps) et 12e en Q2, sur cette piste où il n'a signé qu'un seul podium dans sa carrière.

"Je ne crois pas que nous aurions pu trouver plus de deux dixièmes pour passer en Q3", a estimé Bottas samedi. "Je pense donc que la voiture manque simplement un peu de performance ici, ce qui est surprenant, car je croyais que ça allait être super pour nous, mais ce n'est pas le cas."

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

"Je trouvais que j'étais arrivé à un bon rythme. J'ai connu une bonne journée aujourd'hui en essais libres et je me sentais bien et confiant en qualifications. Je ne pense donc pas que cela vienne [du manque de roulage en EL1]. De plus, nous avons changé les réglages pour les qualifs, et la sensation était relativement correcte. Je ne pense donc pas que cela ait joué un grand rôle. Je pense, pour quelque raison que ce soit, que cette piste n'est pas pour nous."

Compte tenu de cet aveu de faiblesse, à quoi peut-on s'attendre pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, la semaine prochaine, sur un autre circuit urbain toutefois bien plus rapide ?

"Je pense qu'il est désormais important que nous comprenions pourquoi [ça n'a pas marché à Monaco]", indique Bottas. "J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mécanique qui ne convient pas vraiment à ces virages. Je pense que ceux de Bakou seront un petit peu plus normaux – vous savez, ce sont plutôt des virages à 90°, et il n'y a pas tant de dévers, à part dans la vieille ville, alors j'espère que ce sera mieux." Il précise : "Nous semblons être à la peine dans tous les virages en dévers, ou avec les vibreurs. C'est là que nous semblons être en difficulté, alors nous avons une petite idée de ce qui se passe. On verra."



Lire aussi : Zhou et son "effrayant" sauvetage à la sortie du tunnel

Propos recueillis par Adam Cooper