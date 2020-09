Bottas a souffert de la chaleur dans sa combinaison noire

C'est un message radio inhabituel que la réalisation TV de la Formule 1 n'a pas manqué de relever dimanche, lors du Grand Prix d'Espagne. Disputée sous une chaleur écrasante, la course a fait souffrir les organismes des pilotes et Valtteri Bottas est apparu très marqué physiquement à l'arrivée. Pendant l'épreuve, le Finlandais s'est plaint de cette chaleur, devenue plus invivable encore sous une combinaison intégralement noire comme l'arborent les pilotes Mercedes depuis le début de la saison. "Qu'est-ce qu'elle est chaude cette combinaison noire !", a-t-il lâché à son ingénieur avant de terminer troisième.

"Il faisait vraiment chaud dans la voiture", explique Bottas. "Cette année, c'est encore plus chaud dans la voiture. Nous avons dû changer la couleur des combinaisons. On sait que la couleur noire emmagasine davantage la chaleur, surtout lorsque le soleil tape directement. Je ne connais pas les chiffres, ni à quel point le noir agit différemment par rapport au blanc au niveau de la température, mais cette année, il fait vraiment chaud dans la voiture. Il y a aussi une nouvelle homologation pour les combinaisons cette année, elles sont plus épaisses, les sous-vêtements aussi, je ne sais pas quel effet ça a."

"Il faisait tellement chaud que j'ai dit : 'Les gars, vous savez que ces combinaisons sont bien trop chaudes'. C'est que le blanc serait plus frais pour la température, et aujourd'hui [dimanche] par exemple, j'ai perdu trois kilos pendant la course, ce qui est beaucoup. C'est là que ça peut commencer à affecter la performance. Je sais que de tous les pilotes, je suis l'un des plus en forme, donc je peux l'endurer, mais ce n'est jamais agréable et il y a toujours des choses que l'on peut améliorer."

Mercedes a choisi la couleur noire pour sa monoplace 2020 ainsi que tout son équipement afin de suivre Lewis Hamilton dans la diffusion d'un message contre le racisme et pour davantage de diversité en Formule 1. Lorsque ce choix a été fait, la gestion des températures inquiétait mais cela concernait davantage la monoplace et le moteur. Finalement, tout risque a été écarté sur ce point après le premier Grand Prix, et ce sont finalement les pilotes qui semblent souffrir le plus de ce changement de couleur !

