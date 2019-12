Brawn répond aux critiques de Vettel et Hamilton

Liberty Media discute actuellement avec les écuries et la FIA concernant la possibilité de mettre en place des courses de qualifications avec grille inversée lors de certains Grands Prix 2020, afin de tester des solutions pour améliorer le spectacle de la discipline. Mais cette proposition a été sévèrement critiquée par Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, les deux pilotes les plus titrés du championnat au cours des 12 dernières saisons. L'Allemand avait notamment parlé de "connerie totale" après les qualifications à Singapour.

Dans son habituel retour sur le week-end F1, le Media Pass, Ross Brawn s'est fendu d'une réponse à ces réserves : "Pour essayer de clarifier la situation et éviter des incompréhensions, il y a des discussions concernant l'expérimentation en 2020 avec des changements au niveau du format de qualifications, dans le but de rendre le week-end de Grand Prix un petit peu moins prévisible. Je veux mettre l'accent sur le mot 'expérimentation', car c'est ce dont il s'agit : un petit échantillon pour établir les directions pour l'avenir."

"Nous ne sommes que trop conscients du fait que le format actuel de qualifications est enthousiasmant et spectaculaire mais il faut également s'assurer que la course, le moment fort du week-end, est la meilleure possible. Et en conséquence, qu'importe le nombre de simulations que vous lancerez, il n'y a aucune mesure plus précise que la piste. La Formule 1, les écuries et la FIA étudient la possibilité d'un format revu pour un petit nombre de GP la saison prochaine. Avec des réglementations sportive et technique stables pour 2020, c'est le moment parfait pour de telles évaluations."

Brawn invite ainsi toute personne sceptique face à de tels changements de format à accepter l'expérimentation, qui vise à rendre la F1 encore plus passionnante. "Aucune décision n'a encore été prise parce que nous finalisons tous les détails, mais les retours reçus jusqu'ici sont, majoritairement, positifs. Je comprends que les puristes puissent être inquiets, mais nous ne devrions pas avoir peur de mener une expérience, [car] autrement nous ne pouvons pas progresser. Nous ne voulons pas changer pour le plaisir de changer ; nous voulons améliorer notre discipline, parce que, un peu comme pour le développement des voitures, si vous restez immobile vous risquez de glisser vers l'arrière."

Quant à Jean Todt, président de la FIA, il a indiqué, à ce sujet : "Ça fait partie des discussions. Comment améliorer la discipline, comment la rendre plus attractive, toujours essayer de trouver de nouvelles idées et c'est vrai que parmi les nouvelles idées il y a cette possibilité d'avoir une course le samedi avec un ordre de départ différent qui générerait l'ordre pour la course du dimanche. Donc je vais dire que c'est un processus de travail et qu'aucune décision n'a encore été prise, mais je pense qu'il s'agit d'une initiative intéressante pour voir quelles autres opportunités sont possibles pour les sports mécaniques et pour la F1 en particulier."