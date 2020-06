Brown craint une saison 2020 plus courte qu'espéré

Huit courses seulement sont actuellement prévues au calendrier de la saison 2020 de F1, à commencer par l'Autriche cette semaine, bien que d'autres confirmations soient attendues sous peu. PDG de la F1, Chase Carey a régulièrement déclaré que le championnat serait cette année composé d'au moins 15 courses, mais il n'a pas encore confirmé d'événements extra-européens à ce stade, la dernière épreuve annoncée étant celle de Monza prévue le 6 septembre.

Lorsqu'il lui est demandé dans le podcast de la F1 à quel point une saison annulée aurait été dure pour les écuries, Zak Brown se montre très clair : "Je pense que cela aurait été très difficile. C'est très difficile pour beaucoup d'équipes, notamment la nôtre, de traverser ce que nous traversons. Attention : nous reprenons la course, mais je ne pense pas qu'il y ait de garantie quant au fait que nous allons faire autant de courses que nous l'espérons. Je pense que ce sera le cas, mais je ne pense pas, juste parce que nous allons faire la première course, qu'il s'agit d'un retour à la normale."

"Il nous faut faire très attention, être très disciplinés, suivre les règles, être très conservateurs. Nous sommes évidemment tous enthousiastes à l'idée de reprendre la course. Je pense que le sport a un impact extrêmement positif dans le monde entier, et l'audience va être très élevée – au bout d'un moment, les rediffusions, ça suffit !"

"Nous devons rester concentrés et nous assurer de nous sortir de cette année. Nous survivrons tous si nous avons fait du très bon travail ces trois ou quatre derniers mois, mais il reste du chemin à parcourir."

Brown est enthousiasmé par la nouvelle réglementation technique et sportive, notamment par le plafond budgétaire en vigueur à partir de 2021, qui a été abaissé à 145 M$. "Je suis satisfait de ce dénouement", souligne-t-il. "Je pense que la F1 est désormais bien plus viable, je pense que cela va la rendre plus compétitive, et les fans vont sortir vainqueurs du travail accompli pendant la 'saison COVID'."

"Et je pense que si les fans y gagnent, la F1 y gagne, car nous aurons plus de fans, de nouveaux fans, qui vont accroître notre présence à la télévision, qui vont inciter les pays à accueillir des Grands Prix, qui vont inciter les sponsors à nous rejoindre. Bravo à notre industrie. Cela n'a pas été facile, tout le monde n'était pas toujours sur la même longueur d'ondes, mais nous nous en sommes très bien sortis."

Par ailleurs, McLaren fait partie des quatre équipes qui n'ont pas mené d'essais ces dernières semaines, avec Haas, Alfa Romeo et Williams. Cela représentera-t-il un désavantage pour Carlos Sainz et Lando Norris ? "Je ne pense pas, vu ce que m'ont dit Carlos et Lando quand je leur ai posé la question", répond Brown. "Je suis allé faire du karting avec eux et ils ont piloté une F3. Ils sont de très bons athlètes et pensent tous deux pouvoir reprendre le rythme en cinq tours. Je pense qu'au niveau où ils sont, ça ne prend pas longtemps de remettre le pied sur l'accélérateur."