Le titre lui a échappé : Jacky Ickx, l'humilité incarnée

Au cours de ses 114 Grands Prix en F1, Jacky Ickx, devenu aussi une légende du Mans, a remporté huit manches et est monté 25 fois sur le podium. Il compte 13 poles position à son actif et autant de meilleurs tours en course. Ickx a obtenu la place de dauphin au championnat deux fois consécutivement, au terme des saisons 1969 et 1970. Plusieurs décennies plus tard, le pilote belge partage quelques souvenirs avec Motorsport.com avec une humilité caractéristique.

Dans quel état d'esprit étiez-vous en 1970 après le décès de Jochen Rindt à Monza ? Souhaitiez-vous tout de même remporter le championnat ?

Après toutes ces années, mes pensées sur le sujet n'ont pas changé : j'ai toujours pensé que remporter le championnat sans Jochen aurait été quelque chose d'injuste et de déplaisant !

Pensez-vous que vous étiez à votre summum en Formule 1, en 1970 ? Il est difficile de déterminer à quel moment vous l'avez été, puisqu'il faut aussi se trouver dans la bonne auto…

L'injustice dans les sports mécaniques est que tout le monde se concentre sur l'homme. Mais la course, c'est toujours l'homme et la machine. Si Usain Bolt s'empare des records du 100 ou du 200 mètres, il arrive là seul avec ses pointes. Mais en course automobile, ce sont deux éléments égaux.

Pourquoi pensez-vous avoir échoué dans la conquête du titre mondial au cours de votre carrière ?

Je dois admettre que je recherchais plus les victoires individuelles que le titre. Je ne sais pas pourquoi, mais le titre n'a jamais représenté une obsession pour moi. Je dois admettre qu'en ce sens, je n'étais pas un très bon tacticien ! Le championnat a toujours été la dernière chose que j'ai eue à l'esprit.

Avez-vous des regrets à ce propos ?

Je n'ai pas le droit de me plaindre du fait de ne pas avoir remporté le titre en F1. Je suis juste reconnaissant envers toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont fait tout leur possible pour moi. J'ai remporté des titres en moto, en voitures de tourisme et en endurance. En Formule 1, je me suis imposé 11 fois, si l'on compte les courses hors-championnat. J'ai remporté la Can-Am en Amérique du Nord et le Paris-Dakar. Et je ne l'ai pas fait seul !

Jacky Ickx au volant de la Ferrari 312B.