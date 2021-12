Verstappen a "de la peine" pour Hamilton

Dimanche, sur le circuit de Yas Marina, Max Verstappen est devenu le 34e Champion du monde de l'Histoire de la Formule 1. Le Néerlandais a profité d'une sortie tardive de la voiture de sécurité pour revenir sur son rival Lewis Hamilton et s'armer des pneus tendres pour affronter la fin de la course. Verstappen n'a ensuite eu qu'une seule opportunité d'aller chercher le titre, dans le dernier tour, et il y est parvenu grâce à un dépassement au virage 5 et a une belle défense lors des deux lignes droites suivantes.

Hamilton a certes eu l'avantage à Abu Dhabi, menant 51 des 58 tours de course, mais au final, tout s'est joué dans cette ultime boucle. Et Verstappen a été le plus heureux des deux en coupant la ligne d'arrivée le premier. S'il se réjouit de la bonne fortune qui lui a permis de remporter son premier titre, le pilote Red Bull reconnaît que la défaite est particulièrement amère pour son rival.

"Il y avait un côté qui était incroyablement heureux et un côté qui était déçu", a-t-il indiqué ce lundi, faisant référence à l'explosion de joie dans le stand Red Bull et à la douche froide chez Mercedes. "Bien sûr que j'ai de la peine pour Lewis. Il a fait tout ce qu'il fallait pendant la course mais la F1 peut être très imprévisible. Et bien sûr, ça peut aller dans les deux sens. Cela aurait pu être l'inverse aussi, j'aurais pu contrôler la course avant de perdre dans le dernier tour. Malheureusement, cela fait aussi partie de la course."

À l'image du dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, la saison 2021 de F1 s'est résumée à une âpre lutte entre Verstappen et Hamilton. Ni l'un ni l'autre n'ont eu le droit à l'erreur et, sur les 22 courses du calendrier, ils se sont partagé les deux premières places à 14 reprises. Ainsi, la pression a été particulièrement intense des deux côtés du garage.

"Nous nous poussions mutuellement mais nous poussions également toute l'équipe à un autre niveau, qu'ils ne pensaient peut-être pas possible", a précisé Verstappen. "C'était donc très intense pour tout le monde. Pour se battre à chaque course, tout devait être parfait avec la stratégie, la préparation avant le week-end, la fiabilité, etc. Il y avait beaucoup de pression et de stress pour toutes les personnes impliquées."

Mis KO par cette défaite dans le dernier tour, Lewis Hamilton est longtemps resté prostré dans le cockpit de sa Mercedes avant de ne répondre qu'aux questions posées par la F1 avant la cérémonie du podium. Depuis, le Britannique et son équipe se terrent dans le silence. Verstappen s'est montré compréhensif face à cette réaction et se prépare d'ores et déjà à la riposte de son adversaire l'an prochain.

"Lewis est un grand sportif. C'est la course, chacun réagit à sa manière, que ce soit positif ou négatif. Mais il reviendra en étant très fort, parce que c'est un pilote incroyable", a-t-il conclu.