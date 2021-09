Championnat - Hamilton reprend les commandes

Vainqueur de ce Grand Prix de Russie plutôt fou, Lewis Hamilton est entré dans l'Histoire avec son 100e succès. Avec ce retour sur la plus haute marche du podium, le septuple Champion du monde reprend également les commandes du championnat. Mais de peu, car c'est avec seulement deux points d'avance sur Max Verstappen, deuxième du jour, qu'il arrivera en Turquie dans deux semaines. La lutte entre les deux hommes continue, tandis que Valtteri Bottas est toujours troisième du championnat devant le grand malheureux du jour, Lando Norris.

Chez les constructeurs, Mercedes fait également une très belle opération et compte 33 points d'avance sur Red Bull Racing. McLaren parvient à conserver la troisième place face à Ferrari, malgré le podium perdu et celui accroché par Carlos Sainz. Plus loin, Alfa Romeo retrouve les points grâce à Kimi Räikkönen mais George Russell en ajoute également un au compteur de Williams, qui reste solidement accroché à sa huitième place. Haas reste la seule écurie à n'avoir pas inscrit le moindre point.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 397.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 18 7.5 34 3 15 35 - - - - - - - 2 Red Bull Racing 364.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 2 12.5 29 2 10 20 - - - - - - - 3 McLaren 234 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 - 6 1 1 44 19 - - - - - - - 4 Ferrari 216.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 15 2.5 16 - 20 15 - - - - - - - 5 Alpine 103 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 37 3 10 - 5 8 - - - - - - - 6 AlphaTauri 84 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 19 4 12 - - - - - - - - - - 7 Aston Martin Racing 59 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 - 5 - - 6 - - - - - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - - 10 10 - - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 7 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - 4 - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -