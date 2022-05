La chicane des stands fait déjà parler à Miami

Charger le lecteur audio

Pour les pilotes, le week-end ne commence pas avec les essais libres du vendredi. La veille, ils répondent aux questions des médias, signent des autographes et découvrent le tracé à pied ou à vélo. Cette dernière étape est d'autant plus importante à Miami puisque ce week-end, la F1 aborde un tout nouveau tracé. Et les pilotes ont pu faire la connaissance d'une chicane, placée à l'entrée de la voie des stands. Cet enchaînement gauche-droite est situé juste après le virage 18 et freinera les monoplaces, qui entreront à haute vitesse pour changer leurs pneus.

Hier après-midi, la FIA n'avait toujours pas décidé où placer la limite de 80 km/h, mais celle-ci devrait être positionnée avant la chicane. De quoi obliger les pilotes à se montrer mesurés dans cette portion, avec des vibreurs qui auraient pu se montrer très piégeurs. Mais même à faible vitesse, un excès d'engagement dans ces virages pourrait vite se transformer en glissade dans le mur.

"C'est serré, mais nous verrons à quel point nous pouvons couper", explique Pierre Gasly. "Je me suis entraîné dans le simulateur, on a fait en sorte de ne pas se prendre la tête avec les limites de la piste, mais de vraiment les maximiser, ça rend les choses plus simples. Mais si nous ne pouvons pas franchir de lignes blanches, alors c'est sûr, ça va être assez compliqué."

Son coéquipier, Yuki Tsunoda, préfère voir des vibreurs que des lignes blanches, qu'il juge trop simples à couper. "J'aime ça. Je dirai que c'est mieux que de n'avoir que des lignes blanches", estime le Japonais. "Je pense qu'en termes de cohérence, ou pour rendre les choses plus équitables, c'est une bonne chose d'avoir ces vibreurs. Bien sûr, si l'on se montre trop agressif, on rebondit et on dépasse la ligne blanche, et on a une pénalité. Pour moi, c'est bien, c'est vraiment serré, mais de toute façon, il faut ralentir. Donc je pense que la chicane est assez bonne. Des erreurs ? Cela dépendra de la façon dont nous attaquons à l'entrée des stands, il est préférable d'accélérer sur la piste plutôt qu'en dehors. Donc selon moi, je ne pense pas que l'on verra beaucoup d'erreurs à cet endroit."

Chez Haas, les pilotes s'accordent à dire que la limitation de la vitesse avant cette chicane facilitera son passage. "Je ne sais pas où ils vont mettre le panneau des 80 km/h", déclare Kevin Magnussen. "Si c'est après, alors ça va être un peu à fond. Mais je pense qu'ils vont le mettre avant."

"Je crois que l'intérêt est d'avoir des pilotes qui passent à fond dedans", ajoute Mick Schumacher. "Donc nous devrons voir comment ça se passe. Heureusement, ce n'est pas un sprint, donc nous avons le temps dans les EL1, EL2 et EL3 pour être au top et comprendre s'il y a des changements nécessaires ou non. Je pense qu'avec la limitation de vitesse à 80, on pourra passer sans problème."