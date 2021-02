Coca-Cola prolonge avec McLaren

Coca-Cola, sponsor de McLaren depuis 2018, a prolongé son partenariat avec la formation anglaise pour la saison 2021. Le logo de la célèbre boisson sera présent sur le côté de la McLaren MCL35M, dévoilée dans dix jours, et sur les gourdes de Lando Norris et Daniel Ricciardo, qui fait son arrivée dans l'équipe cette année.

"Coca-Cola est une marque de légende et l'une des plus importantes marques grand public dans le monde", souligne Mark Waller, directeur commercial de McLaren. "Nous avons fait venir Coca-Cola en Formule 1 il y a trois ans. Depuis, notre collaboration s'est illustrée avec des campagnes innovantes et des événements impliquant des fans dans le monde entier."

En 2020, Lando Norris et Carlos Sainz ont participé à une publicité pour Coca-Cola et Amazon, dans laquelle on les voyait livrer des bouteilles, et des opérations de ce type seront à nouveau au programme cette année, avec Norris et Ricciardo.

"Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec McLaren pour la saison 2021", déclare Matthew Tarallo, vice-président d'Amazon, The Coca-Cola Company. "Depuis 2018, nous avons réalisé des opérations qui ont eu un fort retentissement mondial, bénéficiant à l'écosystème Amazon et permettant un contact direct et des offres exclusives pour nos clients dans le monde entier. Je suis impatient de poursuivre ce partenariat puissant, qui apportera de la valeur et de la croissance aux deux parties en 2021."

The Coca-Cola Company est également directement impliqué avec Mercedes puisque le groupe est actionnaire de la boisson énergisante Monster, sponsor de l'équipe Championne du monde.

De son côté, McLaren profite de ce début d'année pour annoncer plusieurs prolongation de partenariats, le dernier étant celui avec la chaîne d'informations économiques CNBC, également sponsor depuis 2018.