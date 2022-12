Il y a 40 ans : la mort de Colin Chapman

Charger le lecteur audio

Le natif du Londres, ingénieur de génie, fonda l'écurie Team Lotus qui courut en Formule 1 de 1958 à 1994 et officiellement en 2011, ainsi que le constructeur Lotus Cars, qui a été racheté par le groupe chinois Geely en 2017. Colin Chapman a fait une crise cardiaque le 16 décembre 1982. Ce jour-là, Team Lotus testait justement la première suspension active de l'Histoire de la Formule 1.

Nous vous proposons de revivre, via les quatre articles ci-dessous, la vie de celui qui a mené son équipe à six titres des pilotes et sept des constructeurs en F1.

Colin Chapman en photos

Cliquez sur chaque photo ci-dessous pour passer à la suivante.

Colin Chapman et Jim Clark 1 / 19 Photo de: Indianapolis Motor Speedway Colin Chapman, Lotus Mk 8 2 / 19 Photo de: Autocourse Emerson Fittipaldi et Colin Chapman 3 / 19 Photo de: Autocourse Jim Clark et Colin Chapman 4 / 19 Photo de: Autocourse Mario Andretti et Colin Chapman 5 / 19 Photo de: Autocourse Colin Chapman et Keith Duckworth avec le 200e moteur Ford Cosworth DFT 6 / 19 Photo de: Ford Motor Company Colin Chapman and Graham Hill 7 / 19 Photo de: Eric Koch Premier roulage de la Lotus 49 Ford, usine Lotus : Maurice Phillippe (Designer), Keith Duckworth (Designer du moteur), Graham Hill (pilote), Mike Costin (Ingénieur Cosworth), Colin Chapman (Fondateur de Lotus) 8 / 19 Photo de: Ford Motor Company and Wieck Media Services, Inc. Elio de Angelis, Colin Chapman, Team Lotus 9 / 19 Photo de: Sutton Motorsport Images Colin Chapman, fondateur de Lotus avec Bernie Ecclestone, propriétaire de Brabham 10 / 19 Photo de: LAT Images Giorgio Piola, Colin Chapman et Mario Andretti, Team Lotus 11 / 19 Photo de: Giorgio Piola Jochen Rindt dans les stands avec son épouse Nina au chronomètre et Colin Chapman, directeur d'équipe, Lotus 12 / 19 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Le vainqueur Jim Clark, Lotus, reçoit son trophée avec le directeur d'équipe Colin Chapman sur le podium 13 / 19 Photo de: LAT Images Le vainqueur Jim Clark, Lotus 25 fait faire un tour d'honneur à Colin Chapman, fondateur Lotus 14 / 19 Photo de: Sutton Motorsport Images Les directeurs d'écurie discutent de la grève des pilotes : Daniele Audetto, Alan Rees, Ken Tyrrell, Bernie Ecclestone, Peter Warr and et Chapman 15 / 19 Photo de: LAT Images Les patrons d'équipe John Cooper, Cooper Car Co., Raymond Mays, BRM, Colin Chapman, Team Lotus, Lofty England, Aston Martin et Enzo Ferrari, Scuderia Ferrari 16 / 19 Photo de: LAT Images Mario Andretti et Ronnie Peterson discutent avec le patron de l'écurie Lotus, Colin Chapman 17 / 19 Photo de: LAT Images Jochen Rindt, Lotus 72C-Ford et Colin Chapman, Hazel Chapman et leurs deux filles 18 / 19 Photo de: LAT Images Colin Chapman, avec les F1 du Team Lotus 19 / 19 Photo de: LAT Images