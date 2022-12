Aston Martin dévoile la date de présentation de sa F1 2023

Charger le lecteur audio

En hiver, il y a le rituel des fêtes mais également le rituel des annonces F1 qui façonnent le calendrier jusqu'au premier Grand Prix. Et à ce petit jeu, c'est Aston Martin qui a dégainé le premier en révélant la date de présentation de sa prochaine monoplace, l'AMR23. Il s'agira du lundi 13 février 2023, à 20h00.

L'écurie procédera à cette présentation en direct depuis son "tout nouveau campus de Silverstone", peut-on lire dans le communiqué publié ce vendredi par l'écurie, avec une diffusion live de l'événement sur ses divers canaux.

Pour la troisième saison depuis le retour officiel du nom Aston Martin en Formule 1, l'équipe dirigée par Lawrence Stroll s'est offert une recrue de choix en la personne de Fernando Alonso. Le double Champion du monde espagnol, âgé de 41 ans, remplace un autre multiple Champion, Sebastian Vettel, qui a pris sa retraite de la discipline en fin d'année 2022. Le natif d'Oviedo fera équipe avec Lance Stroll, fils du propriétaire et présent au sein de la structure basée à Silverstone depuis 2019, époque où l'équipe s'appelait Racing Point.

Après une première partie de saison 2022 décevante, Aston Martin a connu du mieux en seconde moitié de campagne, au point de revenir à égalité aux points avec Alfa Romeo au classement constructeurs, sans toutefois pouvoir accrocher la sixième position en raison d'un moins bon meilleur résultat. L'arrivée d'Alonso dans les rangs de l'équipe est évidemment de nature à susciter encore plus d'attentes autour d'elle, d'autant plus que le projet pourrait être l'un des derniers de sa carrière.

Aston a lancé un grand plan de modernisation et de développement de ses installations et, même si certains éléments ne seront pas disponibles dans l'immédiat, comme la soufflerie qui devrait être opérationnelle en 2024, une partie des nouveaux bâtiments et outils devrait progressivement entrer en fonctionnement et participer à l'effort pour atteindre les avant-postes de la Formule 1 dans les années à venir.