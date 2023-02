Comment Alpine a amélioré la F1 qui a le plus évolué en 2022

Charger le lecteur audio

L'écurie Alpine a fait parler d'elle en Formule 1 la saison dernière en faisant évoluer son A522 quasiment à chaque course. Mais bien qu'il n'ait pas hésité à apporter autant de développements que possible, le constructeur français a réussi à trouver de la marge pour effectuer quelques changements assez importants pour l'A523.

Le modèle 2023 est doté d'un nez et d'un aileron avant révisés, Alpine ayant décidé de s'essayer à une idée abandonnée par ses concurrents. Le nez surélevé a été utilisé par Aston Martin et AlphaTauri la saison dernière. Et tandis que la première écurie a persévéré avec sa version jusqu'à la fin de la campagne, la deuxième l'a abandonné avant le GP du Japon.

Cela ne veut pas dire que la solution du nez surélevé est inexploitable, car Alpine a clairement vu du potentiel par rapport à son ancienne configuration, et les changements apportés à la nouvelle voiture exigent que l'aileron avant soit placé un peu plus haut dans la section centrale.

Comparaison entre les nez de l'Alpine A522 (médaillon) et A523.

Comme toujours, la question n'est pas seulement de savoir si l'on peut trouver de la performance dès le départ, mais aussi si l'équipe peut espérer en trouver plus tard. C'est ainsi que l'explique le directeur technique d'Alpine, Matt Harman : "C'est vraiment, vraiment important. Évidemment, plus le nez est court, plus il est difficile de le faire passer par le processus d'homologation."

"Mais il est également important que nous nous assurions que la façon dont nous connectons le beam wing de l'aileron avant au nez nous donne le maximum de possibilités de développement. Selon l'élément que vous choisissez de connecter, cela peut limiter votre développement. Nous avons donc été assez agressifs sur ce point et nous nous sommes donné beaucoup de modularité. Vous verrez probablement pas mal de différences entre nos ailerons avant au fil de l'année."

Dans le cas d'Alpine, le bout du nez descend jusqu'au bord d'attaque du plan principal, au lieu d'être monté juste derrière, comme son prédécesseur. Cela a également conduit à pratiquer une opération de chirurgie esthétique sur la forme du nez, l'arête ayant été aplatie.

Alpine A523

Alpine a été l'une des équipes à commencer 2022 avec la solution du ponton à rampe descendante. Mais, au fil du temps, elle s'est lentement transformée en quelque chose qui lui a permis de se démarquer des autres.

Cette évolution s'est d'abord concentrée sur le renfoncement de la partie arrière des pontons, qui a favorisé le passage du flux d'air du haut vers le bas dans la région de la bouteille de coca à l'arrière de la voiture. Mais l'équipe a continué à développer ce concept, en creusant la partie centrale du ponton afin de créer une rigole plus importante pour que le flux d'air puisse suivre la section en pente vers l'arrière de la voiture.

C'est cet ADN que l'on retrouve dans la plupart des bolides de cette année, qui cherchent eux aussi à tirer parti des gains aérodynamiques disponibles.

Détail des pontons de l'Alpine A522.

En amont, Alpine a conservé son style de prise d'air, bien que la taille ait été légèrement réduite, tout en éliminant certains des bords carrés.

L'équipe a également divisé la surface des ailettes du rétroviseur en trois sections, reprenant le design vu sur les AlphaTauri et Mercedes la saison dernière.

Alpine a, ces dernières années, adopté une solution de refroidissement beaucoup plus centralisée que certains de ses rivaux. Cela a donné lieu à un design plus chargé sur la partie supérieure. Afin d'équilibrer les choses pour 2023, des progrès ont été réalisés à cet égard, ce qui permettra de réduire le poids, d'améliorer l'efficacité du refroidissement et de produire une carrosserie aérodynamique plus radicale.

Harman a ajouté : "Nous avons pris une partie du système de refroidissement qui se trouve normalement sur l'axe central et nous l'avons réduite. Nous avons fait cela parce que nous voulions contrôler une partie de ce flux qui va vers l'arrière de la voiture."

"Normalement, nous devions juste utiliser cette surface et la repositionner au niveau du ponton. Mais, en fait, l'équipe a travaillé très agressivement pour améliorer l'efficacité de ce système, donc en réalité nous l'avons retirée de là [l'axe central de la voiture] et ne l'avons pas reportée là [au niveau du ponton]."

"Nous avons rendu ce système plus petit, et nous avons également réussi à réduire la température du plénum du moteur. Ce qui, encore une fois, ne procure pas seulement un avantage aérodynamique mais aussi plus de puissance pour le vilebrequin."

L'A522 avait déjà l'étagère surélevée au niveau du capot moteur, que d'autres se sont appropriés que ce soit la saison dernière ou dans le cadre de leur changement de concept cette saison. Alpine a toutefois profité de la réduction des éléments internes de refroidissement en optimisant la forme de la carrosserie afin d'améliorer les performances aérodynamiques de sa solution.

En comparaison, la sortie de refroidissement arrière de l'A523 est surélevée pour s'adapter à la nouvelle disposition de la suspension, tout en laissant plus de place à l'air pour circuler dans la région de la bouteille de coca. L'équipe a également supprimé l'aileron de requin du capot moteur, laissant l'ouverture de refroidissement à lamelles exposée sur sa colonne vertébrale.

Suspension arrière de l'Alpine A523.

À l'arrière de la voiture, Alpine est passée d'une suspension à tirant à une suspension à poussoir, ce qui semble avoir permis de réduire le poids par rapport à la configuration 2022. Cela lui donne également beaucoup plus de flexibilité en termes de réglages et améliore le flux aérodynamique sur la section arrière de la voiture.

Par ailleurs, l'aileron biplan superposé qui a été vu pour la première fois sur la Red Bull, et introduit par Alpine lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, est conservé. Il sera optimisé en fonction de la spécification utilisée lors de chaque week-end de course, avec un design plus traditionnel probablement privilégié sur les circuits à fort appui, comme ce fut le cas la saison dernière.

L'arrière de l'Alpine A523.