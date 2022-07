Comment une lettre des pilotes a lancé la nouvelle ère de la F1

Charger le lecteur audio

Avec la mise en place d'un nouveau Règlement Technique en Formule 1, les dirigeants du championnat espèrent améliorer le spectacle en piste et attirer un public toujours plus nombreux. Mais il y a quelque chose d'encore plus important avec ce changement de réglementation : que les pilotes puissent aux aussi vivre des sensations fortes au volant. Car ces derniers, tout comme les fans, n'ont jamais particulièrement apprécié l'ère des voitures si difficiles à doubler.

En fait, l'une des raisons ayant provoqué la mise en place d'un nouveau Règlement Technique en 2022 est la pression exercée par les pilotes. C'est leur association, le GPDA, sous la direction d'Alexander Wurz, qui s'est réunie et a écrit aux dirigeants de Liberty Media peu après le rachat de la Formule 1 par le groupe américain, fin 2016.Comme l'explique aujourd'hui Wurz, cette lettre soulignait que l'ancienne philosophie aéro du championnat était l'ennemie des dépassements et qu'il fallait donc la modifier si l'on souhaitait que la F1 gagne en popularité.

"[Le GPDA] a travaillé sur un document à présenter aux nouveaux propriétaires, et cela coïncidait parfaitement avec l'arrivée de Ross [Brawn] et Pat [Symonds] chez Liberty", raconte l'ancien pilote de Formule 1. "Nous savions qu'il y avait une chance de lancer et de soutenir un changement donc nous avons envoyé notre lettre à Liberty, aux équipes et à la FIA pour demander une étude visant à changer les règles aérodynamiques. Nous leur avons demandé d'étudier l'abandon du concept principal de la sensibilité des flux de l'aileron avant et de se tourner vers une plateforme aérodynamique plus robuste qui devrait aider les pilotes à se suivre de plus près."

Lewis Hamilton et Alexander Wurz

Réputé pour ses qualités techniques et son esprit d'analyse dans le monde du sport automobile, Wurz savait qu'une approche scientifique était nécessaire pour aider la F1 à choisir la bonne voie.

"L'air derrière une voiture est agité", poursuit-il. "En conséquence, la voiture qui suit perd tout simplement en adhérence et en capacité à rouler vite derrière une autre concurrente. C'est pourquoi l'aérodynamique a été l'ennemie des dépassements et des bagarres sur la piste pendant des décennies. Au fil du temps, [la F1] a essayé de trouver des solutions mais il ne s'agissait que de tentatives de solutions rapides et non de nouveaux concepts développés."

"La lettre des pilotes n'était pas un travail scientifique mais c'était une demande claire et forte pour aider la F1 à avoir confiance en sa propre recherche pour se venir en aide. Donc je pense que les nouvelles règles sont un excellent exemple des quatre forces principales [la F1, la FIA, les équipes et le GPDA, ndlr] étant alignées et travaillant ensemble sur des objectifs à moyen et long terme, qui sont séparés des agendas axés sur la performance des équipes. Cependant, bien que je sois certain que nous prenons une très bonne direction avec les nouvelles règles, nous devons également être réalistes quant à ce que nous pouvons et ne pouvons pas attendre aujourd'hui."

Ce dernier commentaire est important car Wurz reconnaît qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que les nouvelles règles apportent satisfaction à très court terme. L'Autrichien pense qu'une période de rodage est nécessaire pour passer d'un peloton éclaté à un peloton plus compact. Conscient de la qualité des pilotes, l'Autrichien pense aussi que les dépassements ne vont pas devenir rapidement une mince affaire.

"Lorsque les meilleurs pilotes s'affrontent et font très peu d'erreurs, et que les performances des voitures sont très similaires, les dépassements sont difficiles, bien sûr", explique-t-il. "J'espère que personne ne s'attend à voir des centaines de dépassements par course. Mais à long terme, nous verrons une grille plus compacte et des courses plus naturelles."

Lando Norris au volant de la McLaren lors du GP d'Autriche.

"Même si nous voyons un peloton plus étiré en 2022, je suis certain que ce nouveau règlement est la clé pour un meilleur avenir en F1. Une fois que les équipes auront maîtrisé les règles, nous devrons avoir un peloton plus compact et des courses bien plus serrées. Ainsi, la perspective des nouvelles règles est très emballante si nous restons réalistes et patients."

Mais au-delà d'un plaisir accentué pour les pilotes si le peloton est plus serré et les courses meilleures, Wurz affirme qu'il y aura quelques avantages inattendus qui transformeront, à terme, la nature des Grands Prix.

"Si tout le peloton se resserre, la stratégie dans son ensemble sera nettement plus difficile à prédire", indique-t-il. "Auparavant, les top teams savaient qu'après 15 à 20 tours, ils bénéficiaient d'une bonne fenêtre de pitstop en raison de leurs performances supérieures. Aujourd'hui, si cette fenêtre ne s'ouvre jamais, la planification de la stratégie sera soudainement beaucoup plus complexe et imprévisible. C'est un effet secondaire bienvenu."

"Les pilotes ont toujours fait pression en faveur de ce point essentiel : nous devons veiller à ce que la F1 soit un sport et non un spectacle fabriqué. Plus les pilotes sont proches les uns des autres, plus la F1 est passionnante. C'est quelque chose que nous avons vu avec l'incroyable hausse de la popularité qui a été aidée par d'autres facteurs clés, comme l'ouverture [de la création de contenu] sur les réseaux sociaux et les médias alternatifs pour les équipes et les pilotes, et le fait de laisser les pilotes être des stars, contrairement aux décennies précédentes."