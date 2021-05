Comment Ocon a "nettement progressé" chez Alpine

Au terme des quatre premiers Grands Prix de la saison 2021 de Formule 1, Esteban Ocon pointe en neuvième position du classement des pilotes, à la tête d'un total de 10 unités. Si le bilan comptable n'est pas extraordinaire, l'impression laissée par le Français est tout autre. Confronté à Fernando Alonso, qui fait son retour dans la discipline reine après deux ans d'absence, Ocon fait pour le moment très bonne figure.

C'est en particulier dans l'exercice des qualifications que ses performances ont été remarquées, avec une sixième position sur la grille au GP du Portugal et une cinquième en Espagne, même si cela ne s'est pas forcément concrétisé en course, pour diverses raisons. Alonso lui-même a reconnu qu'il n'était pas au niveau de son équipier, même en donnant tout.

Interrogé sur les performances en hausse de son pilote par rapport à 2020 et sur les domaines dans lesquels il a progressé, Marcin Budkowski, le directeur technique d'Alpine, a expliqué : "Il s'est amélioré tout au long de la saison dernière, et il était de plus en plus proche de Daniel [Ricciardo] en qualifications. La confiance est une chose, la confiance dans l'équipe, la confiance en lui. Le podium [au GP de Sakhir 2020] a aidé."

Pour le technicien polonais, l'un des facteurs de ce changement est lié à la modification de l'entourage d'Ocon, qui a notamment changé d'ingénieur de course, Mark Slade laissant sa place à Josh Peckett. "Il a fait beaucoup de travail pendant l'hiver, c'est un pilote qui a nettement progressé, et on peut le voir dans sa manière d'aborder les séances. Nous avons fait des changements au niveau de l'équipe, nous avons remplacé son ingénieur de course pendant l'hiver."

"Il s'entend mieux avec son ingénieur de course et son équipe en général, c'est génial parce qu'il peut travailler de manière beaucoup plus constructive que l'année dernière. Et ensuite c'est de la confiance, ça se construit, et surtout dans ce genre de qualifications intenses [à Barcelone], où il faut tout construire et il faut ce genre d'osmose avec la voiture et l'équipe. Ça fait la différence."

Les performances de Barcelone, un "soulagement"

Pour Budkowski, la performance de Barcelone est d'ailleurs plus révélatrice et porteuse d'espoir que celle de Portimão. "Honnêtement, pour moi, c'est plus important qu'au Portugal. Et le Portugal était super parce que c'était après deux courses décevantes. On se mettait de la pression pour être performants. Le début de saison n'était pas à la hauteur de nos attentes, donc c'était une très bonne chose pour l'équipe, pour les pilotes, pour Esteban. C'était super pour tout le monde d'être sur la troisième ligne au Portugal, mais nous savions que les conditions étaient très compliquées. Et nous savions que nous avions amélioré la voiture, [mais] nous ne savions pas à quel point."

"Barcelone n'est pas seulement une référence en Formule 1, concernant où se situe votre voiture, c'est également un circuit qui n'était pas parmi nos favoris ces dernières saisons, et où nous avons été particulièrement mauvais l'année dernière. Donc c'est une combinaison de bonheur, de confirmation et un petit soulagement que les progrès que nous voyons sont en fait bien présents."

"Ceci étant dit, c'est super serré. Et quand c'est aussi serré, chaque centième est important, donc il y aura plus de choses à venir lors des prochaines courses, un petit peu plus, pas énormément. Cette saison, le développement est assez lent, mais [je suis] vraiment fier de la façon dont l'équipe a réagi, honnêtement, car le début de saison a été difficile et nous avons gardé la tête haute, nous avons travaillé vraiment dur et nous avons amélioré cette voiture."

Avec Oleg Karpov