Alonso reconnaît ne pas être au niveau d'Ocon

Jusqu'à présent, le rapport de force entre Fernando Alonso et Esteban Ocon chez Alpine tourne plutôt à l'avantage du Français en cette campagne 2021. À près de 40 ans, son coéquipier vient de faire son retour en Formule 1 après deux saisons d'absence et peine pour l'instant à retrouver son niveau d'antan, notamment en qualifications, où il a été battu par Ocon lors des trois derniers Grands Prix avec six dixièmes d'écart en moyenne. En course, c'était plus serré : une seconde seulement les séparait à Imola et au Portugal.

Inutile de dire qu'Alonso est impressionné par les performances d'Ocon qui, à 24 ans et cinq années après ses débuts dans l'élite, commence à avoir une certaine expérience en Formule 1. "Je pense qu'il est bon, et nous sommes en train de le voir", déclare l'Espagnol. "Il est en très bonne forme, actuellement pleinement intégré à l'équipe. Podium l'an dernier à Bahreïn, dans la dernière partie du championnat. Et maintenant, il fait des week-ends parfaits. Vous savez, c'est très bon, ce qu'il accomplit maintenant est impressionnant. Je me donne à 100%, et ce n'est manifestement pas suffisant pour être à ce niveau. Il faut donc que je continue à progresser."

"D'une certaine manière, nous en parlons, et nous nous y attendions un peu quand Carlos [Sainz] a rejoint Renault, il n'était pas aussi rapide que [Nico] Hülkenberg, je me rappelle les premières courses. On peut dire que Daniel [Ricciardo] était plus lent que Nico en 2019, et il était très bon en 2020, sa seconde année. Esteban était en difficulté l'an dernier avec Daniel et est bon dans sa deuxième année. Il semble donc que ce soit une équipe qui est un peu différente des autres et qu'une adaptation soit nécessaire."

"Bref, j'essaie de le faire aussi vite que possible. Comme je l'ai dit, je ne suis pas trop inquiet, ça va venir très vite – si ce n'est pas déjà le cas, car à Imola nous avons franchi la ligne d'arrivée ensemble, à Portimão nous avons franchi la ligne d'arrivée ensemble."

Quant à Ocon, lorsqu'il lui est demandé ce que cela fait de battre des champions comme Fernando Alonso mais aussi Max Verstappen, qu'il avait vaincu pour le titre de F3 Europe en 2014, le Normand est prompt à tempérer les ardeurs des journalistes : "Pour l'instant, je ne me bats pas pour le titre mondial. Clairement, j'ai encore beaucoup de travail pour ce faire. C'est certainement mon objectif, remporter le titre mondial à l'avenir."

"Je suis très content des progrès réalisés cette année, très content de travailler avec Fernando également. Vous savez, je pense qu'ensemble nous tirons l'équipe vers le haut. Il me pousse également dans mes retranchements en matière de performance."

Cet après-midi au Grand Prix d'Espagne, Ocon et Alonso tenteront en tout cas de signer un nouveau bon résultat en s'élançant cinquième et dixième respectivement à Barcelone.

Propos recueillis par Jonathan Noble

partages