Le COTA ferme ses portes mais reste confiant pour le GP des USA

Dans un contexte de pandémie mondiale de coronavirus de plus en plus pesant, le Circuit des Amériques a fermé ses portes à Austin et réduit ses effectifs. Néanmoins, son directeur Bobby Epstein assure que cela n'affectera pas la capacité du lieu à accueillir la Formule 1 pour le Grand Prix des États-Unis à l'automne prochain.

Le COTA a déjà vu la course de MotoGP être reportée du 5 avril au 15 novembre, tandis que le rendez-vous d'IndyCar qui devait s'y dérouler le 26 avril a été ajourné. D'autres événements devraient suivre, notamment le concert des Rolling Stones prévu le 24 mai. Afin de réduire l'incidence économique de cette situation, le circuit a déjà licencié plusieurs employés et réduit le nombre d'heures travaillées pour d'autres.

"Nous avons le coeur brisé pour nos employés – et leurs familles – qui ont passé toute l'année à préparer l'accueil des invités venant d'Austin et du monde entier, et qui se retrouvent désormais sans emploi", déplore le COTA dans un communiqué. "La joie de créer des événements mémorables a laissé place à la dure réalité d'une crise mondiale. C'est en effet une période terrible dans le monde de l'événementiel et des affaires. Nous espérons que tout le monde restera en bonne santé, tiendra compte de la prudence conseillée par les dirigeants et les experts, puis reviendra au COTA lorsque les bons moments seront de retour."

En dépit de cette période sombre, Bobby Epstein se dit convaincu de la possibilité d'organiser convenablement le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 en octobre, à condition que les circonstances se soient nettement améliorées en ce qui concerne l'épidémie de COVID-19.

"Rien que pour les 90 prochains jours, des événements représentant la vente de 600 000 billets ont été reportés, annulés, ou sont menacés", explique le directeur du COTA à Motorsport.com. "Les mesures prises aujourd'hui n'ont pas d'incidence sur la capacité du COTA à accueillir le Grand Prix."

Propos recueillis par Adam Cooper