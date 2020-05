Coulthard : "Recruter Vettel serait une erreur pour Mercedes"

Sur le papier, que Sebastian Vettel rejoigne Mercedes pourrait avoir du sens. Le constructeur de Stuttgart renouerait avec un pilote allemand, après avoir engagé Michael Schumacher de 2010 à 2012 et Nico Rosberg de 2010 à 2016. Un duo composé de Sebastian Vettel et de Lewis Hamilton aurait un prestige inédit dans l'Histoire de la Formule 1, rassemblant pas moins de dix titres mondiaux.

Cependant, dans un contexte où Hamilton est au sommet de son art et où son coéquipier Valtteri Bottas est le parfait second, engrangeant des points précieux sans créer un casse-tête dans la gestion des pilotes, David Coulthard se demande pourquoi l'écurie de Toto Wolff se compliquerait la vie en engageant Vettel.

"Je pense que ce serait une erreur pour Mercedes", estime pour Sportsmail le vainqueur de 13 Grands Prix en 246 départs de 1994 à 2008. "Avec Lewis, ils ont quelqu'un capable de remporter des Grands Prix et des titres mondiaux. Recruter Seb parce qu'on pense que cela va élever le niveau de Lewis… c'est très difficile. Si l'on regarde les performances exceptionnelles des sportifs qui multiplient les victoires, je ne crois pas qu'il ait besoin de la friction avec un quadruple Champion du monde pour être à son meilleur niveau. Je pense que Vettel pourrait perturber l'écurie."

"Je pense que s'il proposait ses services gratuitement, alors bien sûr les dirigeants de Mercedes devraient s'y intéresser de près, pour avoir un pilote allemand, mais je ne peux imaginer qu'il fasse ça. Le duo Valtteri-Lewis semble donc être la meilleure manière de remporter un autre championnat. Les deux pilotes ne peuvent pas gagner, il n'y a jamais eu d'égalité en Grand Prix ; on se retrouve donc forcément avec des problèmes quand il y a deux fortes personnalités dans la même équipe, comme l'a montré l'Histoire." Y compris l'Histoire récente, avec la rivalité fratricide entretenue pendant trois ans entre les anciens meilleurs amis Lewis Hamilton et Nico Rosberg chez Mercedes.

Hamilton chez Ferrari ? Coulthard n'y croit pas

Quant à l'avenir de Lewis Hamilton, il n'est pas encore confirmé, son contrat avec la marque à l'étoile s'achevant fin 2020. Un nouvel accord entre les deux parties semble n'être qu'une formalité, mais voilà un certain temps que le nom du sextuple Champion du monde est évoqué quant à un possible transfert chez Ferrari. Carlos Sainz ayant signé à Maranello, cette hypothèse paraît bien moins vraisemblable, même à long terme – et David Coulthard estime de toute façon que la Scuderia n'est pas un environnement où s'épanouirait son compatriote.

"Lewis a passé la majeure partie de sa carrière chez Mercedes, l'intégralité avec un moteur Mercedes – d'abord avec McLaren et maintenant avec Mercedes", souligne l'Écossais. "Je pense juste qu'il est fait pour les écuries basées en Grande-Bretagne. Même s'il quittait Mercedes, je ne le vois simplement pas s'intégrer dans la culture d'une équipe italienne."

"Je sais de quoi je parle : on m'avait offert un contrat pour courir avec Ferrari, en 1996, et finalement je me sentais juste plus à l'aise avec les écuries britanniques. Ce n'est pas un manque de respect ni du nationalisme, je ne pense simplement pas que je me serais intégré, et je crois que c'est le cas pour Lewis. Il est mieux intégré chez Mercedes. Je pense qu'il va y rester ou prendre sa retraite."

Il n'empêche que de nombreux pilotes britanniques ont connu le succès avec Ferrari : Mike Hawthorn et John Surtees sont devenus Champions avec le Cheval Cabré, tandis que Peter Collins, Tony Brooks et Nigel Mansell ont remporté plusieurs victoires chacun. Le Champion du monde 1992 reste le dernier pilote de Grande-Bretagne à avoir piloté une Ferrari en Grand Prix, en l'occurrence en 1990 – excluant le Nord-Irlandais Eddie Irvine. Rappelons qu'il y a un Anglais parmi les membres de la Ferrari Driver Academy, Callum Ilott, qui court en Formule 2.

