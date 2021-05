La course d'Alonso motivée par sa "colère" en qualifications

Tout au long des séances d'essais libres du Grand Prix du Portugal, les pilotes Alpine Fernando Alonso et Esteban Ocon ont montré une excellente pointe de vitesse sur le circuit de Portimão. Les performances n'ont toutefois pas été répétées au moment des qualifications dans la monoplace #14. Si Ocon a décroché une sixième place, Alonso n'était que 13e sur la grille de départ. En course, le double Champion du monde s'est battu pour remonter au classement, effaçant Pierre Gasly, Daniel Ricciardo puis Carlos Sainz dans un court second relais pour franchir la ligne d'arrivée en huitième position, à une seconde de son équipier.

Après avoir hérité du point de la dixième place à Imola, conséquence du déclassement de Kimi Räikkönen post-course, il s'agit de la première arrivée dans le top 10 pour le pilote Alpine depuis son retour en catégorie reine. Interrogé sur l'existence d'un lien entre cette remontée lusitanienne et le côté "gladiateur" ayant caractérisé Alonso lors de ses jeunes années en Formule 1, l'intéressé a répondu : "Je suis un peu d'accord."

"Je pense qu'à Bahreïn, je faisais preuve de plus de prudence car je voulais simplement terminer le premier Grand Prix", a-t-il expliqué. "À Imola, j'étais vraiment mal dans la voiture avec ces conditions. Je ne me sentais pas bien à cause des [pneus] intermédiaires et de la visibilité. Et les qualifications étaient mauvaises. Donc, je pense que [le GP du Portugal] est vraiment la première course où j'ai tiré le maximum de la voiture. Et oui, j'étais en colère après les qualifications donc cette colère a dû se ressentir sur la piste."

Un nouveau fond plat a été étrenné au Portugal, permettant à Ocon et Alonso de trouver plus de rythme et de sublimer les améliorations qui n'avaient pas totalement apporté satisfaction à Imola. Le fait qu'Alpine a été en mesure de se battre avec Ferrari et McLaren tout au long de la course a encouragé le pilote espagnol, bien que ce dernier n'ait pas réussi à expliquer les raisons de ses mauvaises qualifications.

"Dans l'ensemble, c'était un bon week-end et pas simplement une bonne course", a déclaré Alonso. "J'ai senti que la voiture était beaucoup plus compétitive ici [à Portimão] qu'à Imola et à Bahreïn. Nous nous sommes battus avec une McLaren, une Ferrari et une AlphaTauri. C'est certain, nous étions dans un groupe différent de celui d'Imola ou Bahreïn, donc c'est un point positif."

"Nous nous sommes sentis compétitifs dès les EL1. Nous étions cinquièmes en EL2, nous aurions pu être troisièmes en EL3, donc ce qui s'est passé en qualifications reste un peu un mystère, je ne me sentais pas à l'aise. Le niveau d'adhérence était différent des autres séances, malheureusement, et cela a légèrement compromis ma course. Mais dans l'ensemble, je suis très heureux de ce week-end et de la performance de la voiture. Pour Alpine, je pense que c'était un bon dimanche, nos voitures n'ayant jamais été aussi performantes jusqu'à présent."