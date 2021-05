Ricciardo satisfait de sa remontée à Portimão

L'une des surprises de la séance qualificative du Grand Prix du Portugal a été l'élimination précoce de Daniel Ricciardo. L'Australien n'est pas passé en Q2 et a été contraint de s'élancer depuis la 16e position sur la grille. Cependant, il n'est pas resté en queue de peloton une fois le départ donné et a entamé une remontée au classement, achevée à la neuvième place. "Frustré" à l'issue d'une séance qualificative où il s'est senti responsable de son élimination, Ricciardo était de nouveau souriant après avoir franchi la ligne d'arrivée.

"Je suis content de ma journée", a-t-il lancé. "C'est tout ce que je pouvais demander, car ce que j'avais de mieux à faire aujourd'hui, c'était de remonter. [Les qualifications], pour moi, n'étaient pas acceptables. Je suis toujours très exigeant envers moi-même et même avec quelques erreurs, je ne devrais pas être éliminé en Q1. Donc c'était à moi de gérer ça. Et je pense que l'équipe a aussi compris que la voiture ne fait pas tout ce que je veux qu'elle fasse."

"Je me suis certainement réveillé un peu frustré et je voulais passer une bien meilleure course. Je pense que le premier tour était bon, j'ai pris quelques risques et ça a payé. C'était amusant. Il y avait des périodes sur le [pneu] medium où je montrais un très bon rythme. Je pense qu'il y a de bonnes promesses pour la suite. Et puis sur le [pneu] dur, à la fin, c'était un peu plus délicat. On a quand même réussi à rester dans les points mais on n'avait pas le rythme d'Alonso [en pneus durs]. Donc nous avons encore du travail à faire. J'étais heureux de faire des tours propres mais il y a encore eu des erreurs pendant la course. Et la plupart d'entre elles viennent de la même chose."

Les "erreurs" évoquées par Ricciardo concernent les blocages à répétition des freins de la McLaren MCL35M. Handicapé par ses freins mais également par le train arrière très léger de sa monoplace, l'Australien a pris du retard sur son équipier, Lando Norris, et cherche désormais une solution à travers les réglages de la suspension.

"[C'est dû] simplement au blocage des freins", a estimé le pilote. "Parfois je bloque, parfois je perds l'arrière. Je suppose que la limite est fine et je pense qu'il y a une période en début de relais où la voiture est sur le fil du rasoir. Il doit y avoir une solution dans les réglages parce que c'est vraiment sensible. Je pense que Lando est certainement capable de gérer ça mieux que moi pour le moment. Pour accélérer mon apprentissage, je pourrais essayer de changer les réglages de la suspension ou quelque chose comme ça."

Norris n'a "jamais si bien travaillé"

Qualifié septième pour la troisième fois d'affilée, Lando Norris a une nouvelle fois bouclé une course solide. Le pilote McLaren s'est hissé devant Sergio Pérez au départ, évoluant momentanément en quatrième position, avant de rétrograder au cinquième rang. En terminant derrière les Mercedes et les Red Bull, Norris a été le "meilleur des autres" et, selon lui, il n'a jamais été aussi performant lors de ses trois derniers Grands Prix.

"Je pense que je n'ai jamais si bien travaillé", s'est félicité le Britannique. "Probablement, ces trois premières courses ont été meilleures que toutes les autres que j'ai pu faire. Tout commence vendredi avec la préparation. En bouclant mes tours en qualifications sans faire d'erreurs et en attaquant dans ces premiers tours, je suis parti septième et j'ai atteint la quatrième place. Et ce n'est pas seulement parce que j'étais plus rapide mais parce que j'ai fait un meilleur travail en course. La première année [en 2019], je n'avais pas beaucoup de confiance. Et je pense que maintenant, j'en ai bien plus. Parfois, je ne suis pas confiant avec la voiture et avec moi-même mais je suis dans une bien meilleure position qu'auparavant. Donc, ça aide."

Propos recueillis par Adam Cooper



partages