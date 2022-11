Course - Verstappen remporte une 14e victoire historique

Charger le lecteur audio

Max Verstappen s'élançait de la pole position pour la première fois à Mexico, suivi par les Mercedes en verve de George Russell et Lewis Hamilton. Sergio Pérez et Carlos Sainz complétaient le top 5 devant un étonnant Valtteri Bottas et Charles Leclerc. Les Red Bull et les Ferrari ont décidé de prendre le départ en tendres, les Mercedes et Bottas étaient en mediums.

Le départ de Verstappen a été suffisamment bon pour conserver la tête malgré l'aspiration, alors que Hamilton est parvenu à dépasser Russell dans le premier enchaînement, le jeune Anglais se retrouvant en difficulté et doublé par Pérez également. Bottas, lui, a perdu deux places et s'est retrouvé entre les Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon.

La hiérarchie n'a pas évolué dans le top 10 lors des vingt premiers tours, Hamilton se maintenant à moins de deux secondes de Verstappen. Le seul événement notable a été le dépassement musclé de Pierre Gasly sur Lance Stroll pour la 15e place, le Français écopant de cinq secondes de pénalité pour avoir tassé son rival hors de la piste.

Stratégies diverses

Pérez est le premier pilote du top 10 à être rentré au stand, après 23 des 71 tours au programme, passant des tendres aux mediums avec un arrêt de cinq secondes. Verstappen a fait de même deux boucles plus tard, et son arrêt s'est nettement mieux passé : il a repris la piste juste devant la Ferrari de Sainz.

Parti en mediums, Hamilton s'est pour sa part arrêté après 29 tours pour chausser les pneus durs, avec une stratégie claire à un arrêt quand les Red Bull prévoyaient manifestement d'en faire deux. Le pilote Mercedes s'est retrouvé à six secondes de Verstappen. Russell, lui, préférait prolonger son premier relais afin de pouvoir utiliser les tendres en fin d'épreuve, mais il est finalement passé par la pitlane juste avant la mi-course et a également été équipé de pneus durs.

À la mi-course, donc, Verstappen menait avec sept secondes d'avance sur Hamilton, neuf sur Pérez et seize sur Russell. Dix tours plus tard, l'écart était de dix secondes avec Hamilton, onze avec Pérez et dix-huit avec Russell. En d'autres termes, le niveau de performance était similaire en mediums et en durs.

Pendant ce temps, Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda se sont accrochés en luttant pour la 11e place, le pilote AlphaTauri ayant été contraint à l'abandon à la suite d'une manœuvre optimiste de l'Australien. Ce dernier a écopé de dix secondes de pénalité et a perdu toute chance de points. Et à dix tours du but, Verstappen avait 13 secondes d'avance sur Hamilton, qui n'était séparé de Pérez que par deux secondes et demie. Russell était à moins de cinq secondes du Mexicain.

Une intervention tardive de la voiture de sécurité virtuelle suite à une panne pour Fernando Alonso n'a rien changé : Verstappen s'est aisément imposé, remportant sa 14e victoire de la saison pour établir un nouveau record absolu dans ce domaine. Hamilton et Pérez l'ont rejoint sur le podium, pour le plus grand bonheur des fans mexicains.

Russell a pris la quatrième place devant Sainz et Leclerc. Daniel Ricciardo, dont la course était plutôt mal embarquée, a mis à profit une stratégie qui s'est avérée meilleure que les autres contre toute attente, avec 44 tours en mediums et 26 en tendres pour remonter au septième rang et s'y maintenir malgré sa pénalité de cinq secondes. Ocon, Norris et Bottas complétaient le top 10 après l'abandon d'Alonso, qui occupait précédemment le neuvième rang.

