Après le COVID-19 et pour la diversité : la F1 lance #WeRaceAsOne

La Formule 1 a lancé une nouvelle initiative qui va accompagner le retour à la compétition à partir de la semaine prochaine, suite à la crise du coronavirus. Baptisée #WeRaceAsOne (Nous sommes unis dans la course), elle vise à remercier ceux qui ont affronté la pandémie de COVID-19 au plus près, par exemple dans leur travail, ou ceux qui en ont été victime. Plus largement, il s'agit également de mettre en œuvre des actions concrètes pour plus de diversité.

Lire aussi : Hamilton lance un programme pour améliorer la diversité en sport auto

Un logo représentant un arc-en-ciel qui inclut les couleurs des dix écuries du plateau a été dévoilé cette occasion. Il sera présent sur les monoplaces – par exemple sur le Halo de la McLaren ou le nez de la Renault – ainsi que sur les circuits de la saison 2020, ou encore dans les stands. Cet arc-en-ciel est également un symbole pour remercier les fans et les inciter à se reconnaître dans cette nouvelle campagne malgré leur absence sur les courses organisées à huis clos. Des produits dérivés seront créés afin de lever des fonds.

La F1 va également saisir l'opportunité du premier Grand Prix de la saison, la semaine prochaine en Autriche, pour s'afficher contre le racisme. Des messages "Racism must end" (Le racisme doit cesser) seront visibles. Un groupe de travail va voir le jour pour travailler sur la diversité dans la discipline, avec des objectifs définis. Le tout s'inscrit dans la suite logique du programme plus large lancé par la FIA la semaine dernière, #purposedriven.

"Le monde entier s'est rassemblé en une communauté pour se battre contre le COVID-19", souligne la F1 dans un communiqué. "Cela a fait ressortir le meilleur de la nature humaine. Ces dernières semaines, des gens de tous horizons se sont unis pour condamner le racisme et les inégalités, des choses qui n'ont plus leur place dans notre monde moderne."

"En tant que premier sport international à reprendre, nous pensons pouvoir faire la différence et utiliser notre voix pour s'attaquer à ces problèmes vitaux. En tant que membre de la grande famille mondiale de la FIA, nous reconnaissons ses principes fondamentaux, parmi lesquels figure la lutte contre toute forme de discrimination."

"Cette initiative sera la base pour les priorités énoncées ci-dessus et vise à s'attaquer aux plus grands problèmes auxquels sont confrontés notre sport et les communautés mondiales. Ce ne sera pas pour une semaine ou pour une année, alors que les problèmes disparaîtront des gros titres. Il s'agit de soutenir la stratégie de la F1 pour faire une différence tangible dans notre sport et notre société."

Président de la Formule 1, Chase Carey insiste sur l'importance que revêt la reprise de la compétition. "C'est notre façon de dire merci pour le courage et l'unité dont tout le monde a fait preuve dans le monde entier pendant cette période sans précédent", souligne-t-il. "En tant que sport international, nous devons représenter la diversité et les préoccupations sociales de notre public, mais nous devons également écouter davantage et comprendre ce que nous devons faire pour être à la hauteur."