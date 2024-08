Gros crash pour le Safety Car F1 lors de son test à Monza

Organisés chaque jeudi de Grand Prix, les tests des voitures de sécurité et médicales de la Formule 1 se sont interrompus prématurément ce jeudi avec la sortie de piste de la Safety Car dans la Parabolica (ou Curva Alboreto).

En temps normal, ces voitures sont testées et vérifiées la veille des premiers tours de roue des Formule 1, Bernd Mayländer prenant comme d'habitude le volant du Safety Car pour quelques tours rapides. Durant l'un d'entre eux, il semble avoir perdu le contrôle de l'Aston Martin dans l'ultime virage du tracé de Monza.

La Vantage F1 Edition a traversé l'asphalte puis a glissé sur les graviers avant d'aller s'encastrer dans le Tecpro à l'extérieur du virage. Maylander et son passager ont pu sortir seuls et indemnes de la voiture. On ne sait pas, à ce stade, si l'incident est dû à un problème mécanique ou une erreur de pilotage mais le comportement étrange de la voiture au moment du freinage et de la perte de contrôle laisse penser à la première option.

"Un incident s'est produit sur la piste avec la voiture de sécurité de la FIA aujourd'hui à Monza", a indiqué la fédération. "Aston Martin enquête sur les causes de l'incident, mais nous pouvons confirmer que le pilote et le passager vont bien. Une voiture de sécurité supplémentaire est présente sur le circuit et cela n'aura pas d'impact sur la course du week-end."

La voiture médicale s'est arrêtée près des deux hommes avant de les ramener dans les stands pendant que les commissaires dégageaient le Safety Car. La Medical Car a ensuite repris ses essais.

La Vantage fournie par Aston Martin a été améliorée afin de lever les doutes des pilotes concernant son manque de vitesse. En plus d'une carrosserie retravaillée, la puissance a été augmentée de 150 chevaux pour atteindre 656 ch grâce à de plus gros turbocompresseurs, un meilleur refroidissement et de nouveaux arbres à cames pour le V8 biturbo de 4,0 litres fourni par AMG.

Voir la voiture de sécurité ou la voiture médicale accidentée en week-end de GP n'est pas une nouveauté en Formule 1 puisque cela était notamment arrivé en 2000 à Alex Ribeiro, qui avait percuté le rail avec la Medical Car au Bureau de Tabac, à Monaco, lors d'un test le samedi matin.

Le même Ribeiro avait aussi été impliqué dans un accident qui aurait pu se terminer bien plus dramatiquement lors du GP du Brésil 2002 : après avoir arrêté la voiture médicale près de l'Arrows d'Enrique Bernoldi dans le S de Senna, suite à un accident de ce dernier, la Mercedes a failli être percutée de plein fouet par la Sauber de Nick Heidfeld, qui avait finalement pu l'éviter de justesse en passant entre la voiture et le rail, bien qu'il ait tout de même touché la portière avant gauche peu avant que Ribeiro ne tente de descendre.

Avec Jonathan Noble