Ricciardo a eu du mal à rentrer dans la McLaren

S'il est loin du cas de Nigel Mansell dans la même écurie en 1995, Daniel Ricciardo semble avoir connu des problèmes pour s'installer dans son nouveau bolide, la McLaren MCL35M. Passé par HRT, Toro Rosso, Red Bull et Renault au fil des années, l'Australien ne rentrait pas dans le baquet prévu pour lui par la structure de Woking, et il a fallu ajuster celui-ci en conséquence.

"C'est vrai que j'ai les hanches larges, j'imagine", reconnaît Ricciardo. "J'ai des os très épais. Quand nous avons fait la première version du baquet, ils imaginaient que les dimensions du baquet seraient bonnes pour moi, mais ça n'était pas vraiment le cas. Heureusement, ce n'était que le baquet qui était trop étroit et pas le cockpit lui-même. Depuis lors, j'ai pu rentrer dans un baquet qui me va bien."

Or, ce n'est pas la première fois que Ricciardo connaît un souci de ce genre : il a passé cinq ans chez Red Bull Racing, écurie où le design est toujours très agressif, laissant ainsi peu de marge. "Je crois bien que je suis à la limite", analyse le nouveau pilote McLaren, qui mesure d'ailleurs dix centimètres de plus que son coéquipier Lando Norris.

"De nos jours, je pense qu'ils conçoivent les voitures et les châssis pour que tout soit aussi serré et compact que possible. Parfois, mes hanches sont vraiment le facteur limitant. Alors je leur dis juste : 'Assurez-vous juste que ce soit confortable pour moi, et si vous pensez que ça vous fait perdre un dixième de seconde en aéro, alors je piloterai juste plus vite en piste !'"

Ricciardo a en tout cas fait ses premiers tours de roue au volant de la MCL35M dès mardi dernier lors d'un shakedown pluvieux à Silverstone, limité à 100 kilomètres avec des pneus de démonstration fournis par Pirelli, en accord avec la réglementation en vigueur pour ce qui est officiellement une journée de tournage promotionnel. Norris était également présent pour reprendre ses marques avec la Formule 1 après deux mois d'intersaison.

Propos recueillis par Jonathan Noble