De Vries chez AlphaTauri : "La décision prise d'ici Suzuka"

Pierre Gasly attend des nouvelles de son avenir "d'ici deux ou trois semaines" mais les choses pourraient s'accélérer dans les prochains jours. Le Français est toujours la cible prioritaire d'Alpine pour succéder à Fernando Alonso aux côtés d'Esteban Ocon en 2023, mais il faut pour cela qu'il soit libéré de sa dernière année de contrat par Red Bull. Ce que fera la firme autrichienne si et seulement si elle trouve le remplaçant idéal au pilote tricolore chez AlphaTauri, où Yuki Tsunoda a d'ores et déjà été confirmé pour la saison prochaine.

Le scénario qui prend de l'épaisseur, après l'échec du dossier Colton Herta, faute de Super Licence, est celui d'une arrivée de Nyck de Vries à Faenza. Après avoir impressionné pour ses débuts au pied levé à Monza, où il a inscrit des points au volant de la modeste Williams, le Néerlandais a rencontré Helmut Marko quelques jours plus tard en Autriche. Rien n'est signé à ce stade, mais la piste paraît chaque jour un peu plus brûlante. "Il y a encore des négociations en cours", explique le conseiller spécial de Red Bull au micro de la chaîne ORF. "Je suppose que la décision devrait être prise d'ici Suzuka."

Red Bull veut faire les choses dans l'ordre et, dans l'immédiat, Pierre Gasly est toujours pilote AlphaTauri pour 2023. Et la volonté est claire : malgré le statut moins prestigieux de l'écurie italienne par rapport à Red Bull Racing, pas question de perdre au change en laissant filer un pilote qui a énormément contribué aux bons résultats ces trois dernières saisons. Son remplacement doit donc avoir du sens, selon Helmut Marko.

"D'abord, il faut régler le dossier Gasly", insiste-t-il. "Ensuite, on décidera qui rejoindra AlphaTauri. Il ne faut pas que ça affaiblisse AlphaTauri. Ça veut dire qu'il faut un certain profil de pilote, et un pilote rapide." Questionné sur les cases cochées par Nyck de Vries pour convaincre Red Bull, Helmut Marko conclut : "Après ses performances lors de différentes séances d'essais libres le vendredi, et avec sa course à Monza aussi, il est bien sûr l'un des principaux candidats".

Avec Christian Nimmervoll