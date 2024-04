La F1 favorable à une augmentation des sprints

Les épreuves sprint, apparues en Formule 1 lors de la saison 2021, ont a priori un long avenir devant elles. Mises en place sous l'impulsion de Liberty Media après un premier test sur trois Grands Prix il y a trois ans, elles sont depuis 2023 au nombre de six. Avec un calendrier qui compte désormais 24 dates cette année, ce format particulier qui a une incidence sur tout le déroulement d'un week-end est donc au programme d'un quart des manches.

Cette proportion, aujourd'hui perçue comme équilibrée, répond à une logique qui veut que la Formule 1 n'aille pas jusqu'à imiter le MotoGP, qui organise depuis l'an dernier une course sprint systématiquement. Néanmoins, la porte s'ouvre désormais en vue d'une augmentation, ce que confirme Stefano Domenicali. Le PDG de la Formule 1 a fait le point au micro de Sky Sports, alors que la saison vient de connaître son premier sprint à Shanghai, et en vivra un deuxième consécutif à Miami, la semaine prochaine.

Interrogé sur la possibilité de voir le nombre de sprints croître dans les années à venir, l'Italien n'est pas sur la défensive, au contraire. "Pourquoi pas ?" répond-il. "Je dirais que c'est une bonne chose, parce que ça maintient la tension lors de chaque journée [du week-end], et c'est quelque chose dont on discutera à l'avenir. Voyons d'abord comment va se dérouler cette année avec les sprints, avec la manière dont ils sont organisés, mais ce sera un point de discussion."

Lire aussi : Formule 1 GP de France : la F1 fait un appel du pied au gouvernement

Un nouvel agencement des séances lors des week-ends sprint a été testé pour la première fois au Grand Prix de Chine, de manière à rouvrir le parc fermé entre la course courte et les qualifications traditionnelles du samedi après-midi. Il sera de nouveau appliqué à Miami, ainsi que pour les autres rendez-vous prévus sur le Red Bull Ring, à Austin, à Interlagos et à Losail.

Plusieurs fois, Stefano Domenicali et les dirigeants de la Formule 1 ont répété qu'ils ne souhaitaient pas aller au-delà des 24 Grands Prix organisés durant la saison, que ce soit pour des raisons logistiques ou pour ménager les craintes formulées par des écuries aux plannings déjà surchargés. Multiplier les épreuves sprint apparaît donc comme un levier alternatif à activer pour intensifier les débats en piste. Néanmoins, la priorité au menu de la prochaine Commission F1, fixée jeudi 25 avril, est ailleurs.

"Il est certain que ce dont je veux discuter lors de la prochaine Commission F1, c'est que nous devons éviter toute possibilité de vivre une situation comme celle du Japon, avec des voitures qui ne roulent pas", précise Stefano Domenicali en rappelant l'épisode des essais libres sous la pluie à Suzuka. "Ce n'est pas bien pour les gens qui viennent nous voir et voir les pilotes. Je suis sûr que les écuries comprendront que nous devons trouver des solutions."