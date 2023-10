Les écuries et la FIA vont discuter de la température dans le cockpit

À la suite du Grand Prix du Qatar, où le mercure est monté très haut dans le cockpit, le sujet de la température subie par les pilotes a été ajouté à l'ordre du jour du comité de conseil technique pour la réunion du 31 octobre. La réglementation y est discutée par les directeurs techniques des dix écuries et par les instances, notamment représentées par le chef technique de la F1, Pat Symonds.

La FIA a déjà promis une analyse exhaustive de ce qui s'est passé au Qatar. L'un des inconvénients est qu'un dispositif de refroidissement alourdirait des monoplaces à la masse déjà bien plus grande qu'auparavant.

"Nous allons en parler au prochain comité de conseil technique", fait savoir Pat Symonds à Motorsport.com. "La FIA travaille là-dessus, et moi aussi. Ce n'est pas tout à fait simple. Les IndyCar ont différents conduits d'aération à différents moments. Ils aiment bien leurs combinaisons fraîches, qui pèsent quelques kilos – ce n'est pas la fin du monde."

"Il faut décider quelle performance est tirée du poids. Si l'on parle de deux kilos pour une combinaison fraîche, par exemple, on peut savoir ce que cela coûte du point de vue de la physique. On ne peut pas savoir précisément ce que l'on gagne avec le pilote, mais on oblige bien le pilote à avoir une bouteille d'eau."

Les pilotes ont souffert sous la chaleur de Losail

Les écuries ont apporté leur soutien à ces initiatives, bien qu'elles ne soient pas unanimes quant aux solutions.

"C'était pour moi la situation la plus extrême que j'aie jamais vue pour les pilotes en matière de concentration de la chaleur", lance Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1. "Il y a des personnes hardcore qui diraient 'c'est le job qui veut ça', et dans une certaine mesure, c'est vrai. Il faut pouvoir s'entraîner pour ces situations extrêmes, mais là, ça allait peut-être un peu trop loin. La plupart des pilotes ont été unanimes (sic) à dire que nous ne pouvions pas faire ça."

"Et si nous pouvons trouver une solution avec la FIA et avec les pilotes pour rafraîchir le cockpit un peu plus sans percer de gros trous dedans, ce qui soulèverait le débat de ce qu'il est nécessaire de changer et de la manière dont cela affecte la réglementation technique… Ce n'est pas quelque chose que nous voulons soulever, mais dans tous les cas, il faut respecter la position des pilotes. Ça n'était pas beau à voir."

Directeur d'équipe chez Aston Martin, Mike Krack confirme : "Ce n'est dans l'intérêt de personne de continuer ainsi, et les pilotes doivent être plus à l'aise si nous voulons qu'ils tirent le maximum. Nous devrions travailler ensemble pour y parvenir."

Günther Steiner, quant à lui, se méfie des propositions qui pourraient être faites. "Je pense que nous ne devrions pas réagir de manière excessive pour trouver des solutions techniques", estime le directeur de Haas F1 Team. "Faire des gros trous ou avoir de gros dispositifs dans la voiture pour une situation qui s'est présentée une fois en cent ans ici… Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre et voir s'il y a un risque ou non, ou si on peut l'éviter en ajustant le calendrier : je pense que c'est la manière la plus simple de le faire."

