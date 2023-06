Les écuries vont tester de nouveaux pneus Pirelli à Barcelone

Pirelli apporte ce vendredi de nouveaux pneus en réaction à l'augmentation de l'appui aérodynamique et des charges en virage en Formule 1 ; cette construction était initialement prévue pour 2024. Certaines écuries l'ont déjà testée à l'aveugle lors d'essais pour le manufacturier italien, mais les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Espagne vont permettre à tous les concurrents d'utiliser les versions définitives avec deux trains supplémentaires de gommes C1. Ces pneus seront ensuite employés lors du week-end entier à Silverstone.

"Nous avons déjà testé ce nouveau matériau que nous prévoyions de mettre en place en 2024", déclare Mario Isola, responsable du projet F1 de Pirelli. "Nous utilisons les mêmes composés, le profil ne change pas. Nous avons testé ce matériau à partir de l'an dernier, en le peaufinant."

"L'idée était, si nous abandonnions les couvertures chauffantes en 2024, que nous aurions besoin d'une construction qui résiste davantage à l'usure, car il faut partir avec une pression plus basse. Alors nous avons commencé à tester ce nouveau matériau. Nous l'avons testé lors de nombreuses séances. Je crois qu'au moins quatre ou cinq équipes l'ont testé, mais à Barcelone, nous avons évidemment la dernière version pour tout le monde."

D'après Isola, cette nouvelle construction ne va pas avoir d'impact sur le comportement des monoplaces : "On a vu une meilleure résistance de l'intégrité [du pneu] à la fatigue, on n'a vu aucun changement de l'équilibre, on n'a vu aucune différence. Nous avons déjà fourni toutes les données aux équipes, mais c'était aussi transparent pendant les essais pour certains pilotes. Alors je ne m'attends à rien."

Les écuries sont intriguées par ce que va apporter cette nouvelle construction en cours de saison, Frédéric Vasseur indiquant qu'elle pourrait "changer la donne" pour Ferrari. S'y adapter ne va pas forcément être facile.

"Je pense que nous allons simplement faire avec", indique Günther Steiner, directeur de Haas F1 Team. "Nous avons les données, on nous a dit qu'ils les avaient testés, qu'ils étaient mieux et qu'il ne devrait pas y avoir une grande différence. Mais il faut voir à l'usage. Quand nous les testerons, nous découvrirons ce qu'ils valent vraiment. Pour l'instant, je ne peux rien dire d'autre."

"Mais nous devons faire confiance à Pirelli. Ils ont été surpris que nous ayons autant amélioré nos performances, l'appui et les charges sur les pneus, et ils ont dû prendre cette décision pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'ils ont fait, et je suis convaincu que ça va marcher. Bien sûr, au début, peut-être lors de la première course, nous allons devoir nous y adapter, et nous allons nous en plaindre, mais nous allons surmonter ça et faire avec."