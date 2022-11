EL1 - Hamilton mène un nouveau doublé Mercedes

Charger le lecteur audio

Puisque certaines équipes devaient encore aligner un rookie en essais libres afin de respecter la nouvelle règle mise en place cette saison, la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, ultime épreuve de la saison, a accueilli un total de sept débutants ! Jack Doohan était dans l'Alpine de Fernando Alonso, Pietro Fittipaldi dans la Haas de Mick Schumacher, Liam Lawson dans la Red Bull de Max Verstappen, Logan Sargeant dans la Williams de Nicholas Latifi, Robert Shwartzman dans la Ferrari de Carlos Sainz.

Felipe Drugovich, remplaçant de Lance Stroll, et Pato O'Ward, remplaçant de Lando Norris, participaient à leur première séance d'essais officielle en catégorie reine tandis que le moins jeune Robert Kubica était lui aussi de la partie, non pas en tant que rookie mais en tant que pilote du vendredi. Le Polonais roulait dans l'Alfa Romeo de Zhou Guanyu.

Charles Leclerc s'est chargé de signer le premier meilleur temps de la journée, un 1'28"724 avec les pneus tendres. Le Monégasque comptait 86 millièmes d'avance sur Lawson (en durs) et deux dixièmes sur Pérez (en tendres), qui a ensuite pris les commandes en 1'28"159 avant d'améliorer en 1'27"853.

Après 20 minutes, Pérez n'avait que 64 millièmes d'avance sur Leclerc. Lawson, malgré ses pneus durs, était troisième et Esteban Ocon quatrième, les deux hommes relégués à six dixièmes du Mexicain. Yuki Tsunoda, cinquième du classement à sept dixièmes de la référence, était quant à lui le plus rapide des hommes chaussés des pneus mediums. Discret avec les pneus durs, Mercedes était septième (Russell) et 14e (Hamilton).

Le drapeau jaune a été brièvement agité au cap de la mi-séance en raison d'un blocage de roue ayant envoyé Sargeant en tête-à-queue au premier virage. L'Américain a pu repartir sans avoir endommagé autre chose que ses gommes.

Au même instant, son coéquipier Alexander Albon prenait le meilleur temps (1'27"840) avec les pneus tendres. L'heure était aux simulations de relais de qualifications. Albon a été délogé par Valtteri Bottas avant que Pérez et Leclerc n'abaissent respectivement la marque à 1'26"967 et 1'26"888.

Les Mercedes sont finalement sorties de leur sommeil dans les dernières minutes de la séance. Lewis Hamilton est remonté jusqu'à la première position (1'26"633), tandis que George Russell a bouclé un tour suffisamment bon pour prendre la deuxième place (1'26"853). Les Flèches d'Argent ont donc continué sur la lancée des progrès réalisés à São Paulo. Leclerc et Pérez suivaient au classement, tandis que Lawson, cinquième, a été le plus rapide chez les rookies.

Vettel, Shwartzman, Ricciardo, Bottas et Albon ont complété le top 10. Sargeant a quant à lui pris le 14e temps, Fittipaldi le 17e, O'Ward le 18e (le Mexicain a été touché par un problème de transmission en début de séance), Doohan le 19e et Drugovich le 20e. À noter que Sargeant a bouclé assez de kilomètres pour inscrire un point de plus dans sa course pour la Super Licence.

